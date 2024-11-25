Правительство одобрило штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Российское правительство одобрило законопроект, предусматривающий введение штрафов до 500 тыс. руб. за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. При этом законодатели должны внести в документ ряд уточнений, сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Законопроект, разработанный депутатом Госдумы Ниной Останиной, устанавливает штрафы за продажу энергетиков детям до 18 лет в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физических лиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. — для должностных лиц, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. — для юридических лиц.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним был принят в августе и начнет действовать с 1 марта 2025 года, но штрафы в нем прописаны не были.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки», — сказано в отзыве кабмина.

Штрафы предлагается включить в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) как наказание за «розничную продажу несовершеннолетнему безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». В правительстве подчеркнули, что инициатива направлена на охрану здоровья подростков и заслуживает внимания.

В кабмине также предложили синхронизировать срок вступления в силу поправок о штрафах с началом действия основного закона о запрете продажи энергетиков подросткам, то есть с 1 марта 2025 года. Кроме того, в законопроекте нужно определить, кто будет уполномочен привлекать к административной ответственности нарушителей соответствующего запрета.

Ранее ФАС предложила маркировать рекламу энергетиков.