В России предложили указывать на банках с энергетиками о вреде их сочетания с алкоголем

В России на банках с энергетическими напитками предложили наносить контрастную предупредительную надпись о вреде их чрезмерного потребления для здоровья, а также об опасности их сочетания с алкоголем. При этом текст должен наноситься шрифтом «максимально крупного размера» и занимать не менее 15% площади тары. Такой законопроект в Госдуму внесла группа депутатов и сенатор Елена Афанасьева, следует из данных электронной думской базы.

По мнению авторов документа, мера позволит потребителю осознанно принимать решение о покупке напитка. «Энергетики в основном покупает молодёжь. Многие из них даже не догадываются о рисках вредного воздействия употребления энергетиков на здоровье. Многих увлекает сочетание энергетика и алкоголя, поскольку это усиливает и продлевает чувство опьянения. При этом алкоголь, усиливая действие кофеина, повышает риск развития осложнений, связанных с приёмом даже небольших доз энергетиков», — указывают разработчики инициативы.

Законопроектом предусматривается, что потребительская тара энергетических напитков должна маркироваться контрастной предупредительной надписью «Чрезмерное употребление тонизирующих (энергетических) напитков вредит вашему здоровью. Опасно употребление вместе с алкоголем. Категорически не рекомендуется употребление лицами в возрасте до 18 лет, беременными и кормящими женщинами, лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией».

Отмечается, что маркировка должна наносится легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера и занимать не менее 15% площади банки или бутылки.

Ранее депутаты ЛДПР предложили запретить любую рекламу энергетических напитков. При этом в Ассоциации развития интерактивной рекламы назвали законопроект «избыточными», указывая, что изменения негативно скажутся «как на участниках рынка, так и на потребителях рекламы».