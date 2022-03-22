Елизавета II выпустила жидкость для мытья посуды

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственную линию жидкого мыла для мытья посуды. Средство уже продаётся в сувенирном магазине, расположенном в Норфолке, по цене £14,99 за бутылку, сообщает Daily Mail.

Продукт выпущен в сотрудничестве с Norfolk Natural Living. Бутылка объемом 500 мл украшена логотипом королевского замка и имеет аромат «морских прогулок». На этикетке написано: «Вдохновленные общей страстью к защите окружающей среды совместно с Norfolk Natural Living мы создали средство для мытья посуды, изготавливающееся всего в 10 милях от поместья, используя лучшие растительные ингредиенты».

Запуск этого продукта произошел после того, как бывший королевский дворецкий рассказал, что королева сама любит мыть посуду. В прошлом месяце в этой серии уже выпущен одеколон для собак.

Ранее королева Великобритании запустила производство джина собственной марки. Sandringham Celebration Gin изготавливается в поместье королевы на севере Норфолка и имеет насыщенный вкус можжевельника и цитрусовых, а также аромат мирта и хурмы, которые растут на территории усадьбы.