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11.03.2025 в 18:15

Электросамокатчикам хотят запретить сигналить пешеходам

Пользователей СИМ предложили квалифицировать как водителей автомобилей 

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ, к которым относят самокаты, моноколеса и т. д.). Пользователям СИМ запретят сигналить и требовать от пешеходов пропустить их, пишет РБК.

Согласно поправкам, передвижение на СИМ больше одного человека запретят. Пользователей средств индивидуальной мобильности квалифицируют как водителей автомобилей, наделят соответствующими обязанностями и ответственностью. Прояснят различие между СИМ, мопедом и велосипедом.

Также предлагается ограничить скорость движения средств индивидуальной мобильности до 10 км/час при сближении с людьми, жестче регулировать движение СИМ в местах возможного внезапного появления пешеходов (арки, углы зданий) и поднять возрастные ограничения на вождение СИМ с 14 до 16 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал пилотный проект по подтверждению личности при аренде электросамокатов. Взять самокат смогут только люди, прошедшие верификацию в приложении аренды через аккаунт на mos.ru.

Минтранс самокаты
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