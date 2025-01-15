Экспорт автомобилей Lada вырос в четыре раза в 2024 году

В 2024 году «АвтоВАЗ» экспортировал более 21 тыс. автомобилей Lada. Продажи автобренда выросли в четыре раза год к году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление вице-президента компании по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.

Эксперт отметил «успешный перезапуск» экспорта Lada. Число стран, куда были отгружены новые автомобили марки, выросло в 2,5 раза — до 20 — по сравнению с результатом 2023-го. Среди новых направлений — Объединенные Арабские Эмираты и Иран.

Костромин отметил, что в 2025 году компания планирует нарастить объемы экспорта на 50%, а также расширить географию до 25 стран.

«РИА Новости» обращает внимание, что годом ранее в итоговой презентации 2023 года говорилось об экспорте в 6,5 тыс. автомобилей Lada.

«АвтоВАЗ» имеет производственные мощности в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. Модельный ряд марки Lada включает шесть семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel и Aura.