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18.06.2025 в 17:00

Эксперты рассказали, каким должно стать будущее партнерских кампаний

На бизнес-завтраке платформы Perfluence блогеры обсудили тренды рекламы, изменения в инфлюенс-маркетинге и развитие сервиса

В ходе мероприятия, подготовленного платформой по работе с блогерами Perfluence, участники рассмотрели актуальные вопросы: разнообразие и качество рекламных проектов, четкость системы, оптимизацию взаимодействия всех участников процесса и реализацию новых возможностей для профессионального роста создателей контента. Подробностями пресс-служба мероприятия поделилась с редакцией Sostav.

В результате встречи определили одно из ключевых направлений развития партнерского маркетинга (CPA) в блогосфере — постоянное обновление предложений.

Евгения Лысенко, директор по стратегии платформы Perfluence и сейлз-хауса «СберСеллер»:

Сегодня аудитория ценит советы и доверяет личным рекомендациям блогеров, но теряет интерес, если предложение бренда выглядит как обычная реклама. Поэтому ключ к успеху — разработка специальных условий, предлагаемых именно контентмейкерами, чтобы выделить продукт среди аналогичных товаров. Различным сегментам аудитории нужны разные акции: кому-то интересны скидки, кто-то предпочитает кэшбэки, а кто-то хочет купить лимитированный товар. Поэтому, тестируя разные виды скидок и бонусных программ, можно расширить круг привлеченных клиентов.

Контентмейкеры подметили: если предложение бренда выгоднее или равноценно совету блогера, зрители покупают напрямую и перестают верить рекомендациям инфлюенсера. Для долгосрочного сотрудничества важно учитывать интересы блогера и предлагать уникальные условия, которые будут выделяться на фоне стандартных предложений бренда и отличаться от акций, используемых конкурентами.

Инфлюенсеры определили ключевые особенности современного медийного ландшафта: несмотря на популярность новых форматов, Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) сохраняет статус ключевой платформы для продвижения, тогда как TikTok полюбился пользователями за креативность, а VK подходит для формирования сообщества и вовлечения аудитории. Примечательно, что сегодня в борьбе за внимание пользователей выигрывает Telegram, который превратился из мессенджера в гибрид соцсети и контентной платформы.

Особое внимание уделялось роли региональных авторов, чьи рекомендации вызывают больше доверия у местной аудитории. Также важности персонализации коммуникации — индивидуальных промокодов, способствующих росту продаж и повышению лояльности аудитории в определенных регионах.

Бизнес-завтрак завершился обсуждением ключевых направлений развития Perfluence. Участники делились впечатлениями и пожеланиями относительно совершенствования платформы, направленного на взаимовыгодное сотрудничество всех участников.

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами платформы Perfluence и сейлз-хауса «СберСеллер»:

Бизнес-встреча стала важной точкой отсчета для дальнейшего роста сотрудничества Perfluence с блогерами. Она помогла нам глубже понять потребности наших партнеров и выявить уязвимые места, с которыми сталкиваются авторы при создании контента.

Евгения Лысенко также отметила необходимость разработки уникального функционала, отличающего платформу от конкурентов. Она предложила создать инструмент для повышения качества рекламных материалов. Это связано с тем, что многие рекламодатели используют стандартные креативы, которые обладают низкой конверсией.

Блогеры Perfluence Инфлюенсеры бизнес-завтрак
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