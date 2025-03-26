Возможности российских и западных ИИ-платформ в решении прикладных PR-задач

Могут ли нейросети заменить PR-специалистов? В масштабном тестировании GPT-моделей эксперты по PR, ИТ и ИИ оценивали 16 ИИ-платформ по 10 критериям — от генерации текстов и изображений до создания анимации и анализа цитат. Что показали результаты и какие алгоритмы оказались наиболее полезными для специалистов по коммуникациям, команда проекта рассказала Sostav.

Первое экспертное тестирование нейросетей

В марте 2025 года «СКАН-Интерфакс» и РАСО при поддержке Национального центра развития искусственного интеллекта, организации «Ген ИИ», агентства PR Company и коммуникационной группы iMARS провели первое большое тестирование возможностей генеративного ИИ. Популярным нейросетям были поставлены 10 прикладных задач, с которыми практически ежедневно сталкиваются десятки тысяч российских специалистов по PR и маркетинговым коммуникациям. Экспертная оценка результатов была проведена с помощью метода «слепого» тестирования, то есть оцениваемые результаты были анонимизированы, что позволило исключить фактор влияния силы брендов.

Тестирование включало 10 задач: генерацию текста, саммарайзинг (сжатие текста), редактирование текста, генерацию и анализ цитат, генерацию изображений, создание анимационных роликов, редактирование изображений, формирование аргументации, создание виртуального аватара, оценку результатов друг друга. Помимо оценки возможностей ИИ выполнять ежедневные задачи PR-специалистов, целью исследования также стало выявление предвзятости алгоритмов и их способности к самоанализу.

В ходе тестирования 16 нейросетей (GigaChat, DeepSeek, Yandex, ChatGPT, Kandinsky, «Яндекс Арт» («Шедеврум»), Midjourney, Leonardo, DALLE-3, «Николай Иронов» (Артемий Лебедев), Visper («Сбер»), D-iD, Sora, Pika, Synthesia, HeyGen) было выявлено, что многие ИИ-модели демонстрируют сопоставимые и вполне удовлетворительные результаты при решении типичных PR-задач. При этом каждый инструмент имеет свои особенности и ограничения, что делает выбор нейросети зависимым от конкретных потребностей, доступности ресурсов и требований пользователей к итоговому качеству контента.

Тесты показали, что модели успешно справляются с генерацией текстового контента, но не без нюансов. ChatGPT демонстрирует интересные возможности, но для российских пользователей есть ряд ограничений, в связи с недоступностью нейросети в РФ. «Алиса» проста в использовании, но ее бесплатная версия имеет ограничения, особенно при работе с большими текстами. GigaChat также может не выполнить задачу и не обработать большой массив текста, «сославшись» на то, что это «чувствительная» тема. В целом же, все нейросети справились с задачами достаточно уверенно.

В части генерации изображений лидерами стали Midjourney и DALLE-3, которые проявили самую высокую детализацию и соответствие запросам. Однако DALLE-3 труднодоступен в России, и оба сервиса требуют подписки с оплатой зарубежной картой. Отечественные сервисы, такие как Kandinsky и «Яндекс Арт», продемонстрировали неплохие результаты, хотя и с ограничениями в настройке разрешения. В задачах редактирования изображений Midjourney показал себя лучше конкурентов, выполнив именно редактирование, а не просто пересоздав изображение с нуля.

Что касается анимационных роликов, только Sora и Pika смогли создать полноценные видео, в то время как остальные сервисы ограничились нейроаватарами. В создании виртуальных аватаров лучшие результаты показали D-iD и HeyGen, но с существенным ограничением — отсутствием качественной русскоязычной озвучки.

Комментарии экспертов о результатах исследования

Сергей Наквасин, лидер Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ: Сегодня скорость открытия новых возможностей в области ИИ огромна, и такие исследования нужно проводить регулярно, чтобы оставаться на острие технологических достижений. Полученные выводы подтверждают: наибольшая эффективность достигается при использовании различных нейросетей для решения разных типов задач. Однако стоит отметить, что, согласно субъективным ощущениям, российским разработчикам необходимо ускорить прогресс своих продуктов, чтобы догнать и перегнать мировых лидеров. Еще один важный тренд, который мы наблюдаем: риск того, что нейросети заменят малоквалифицированных специалистов, становится реальностью уже в этом году. Это вызов, который требует от нас переосмысления роли человека в новых технологических процессах. В завершение хочу отметить: уже совсем скоро мы встретимся с нейросетями, которые будут не просто выполнять задачи, но и выяснять, зачем мы их ставим. Они начнут оптимизировать не только формулировку задач, но и само целеполагание, чтобы минимизировать затраты ресурсов на проведение вычислений. Это будущее уже близко, и нам нужно быть готовыми к нему.

Алексей Сидорюк, основатель «Ген ИИ» и автор телеграм-канала «Генеративный ИИ»: Генеративный ИИ активно меняет наш мир и все профессии, в том числе профессию PR-специалиста. Исследование «СКАН-Интерфакс» и РАСО является первым и самым масштабным по качественной оценке работы GPT- и диффузионных моделей. По итогам этого исследования видно, что GPT очень хорошо справляется с задачами человека. Более того, весь мир идет к созданию полноценных автономных ИИ-агентов, ИИ-команд и даже автономных направлений бизнеса. Надеюсь, что мы идем в то будущее, где ИИ освободит нас от рутины, но не заберет всю работу у человека.

Леонид Хомерики, член исполнительного совета РАСО, председатель комитета по цифровым коммуникациям, основатель агентства контент-маркетинга PR Company: В рамках исследования мы в очередной раз убедились, что уже сегодня нейросети неплохо справляются с рутинными задачами пиарщиков. При этом российские генеративные алгоритмы не только не уступают, но в некоторых случаях превосходят зарубежные аналоги. Это подтверждается как оценками экспертов, так и самих ИИ-ботов, которые лишены амбиций и присуждают первое место в выполнении задания другим нейросетям. Отмечу, что эффективность работы с нейросетями зависит от уместности и профессионализма в использовании этих инструментов. Также важны базовые компетенции специалиста, оценивающего результаты работы алгоритмов. На наш взгляд, технологический прогресс является сильным катализатором для развития PR-специалистов.

Александр Ревский, член комитета по цифровым коммуникациям РАСО, исполнительный директор коммуникационной группы iMARS: Наше исследование не просто дает оценку качества работы нейросетей — оно систематизирует инструменты и поможет специалистам ориентироваться в быстро развивающемся ИИ-ландшафте, используя новые технологии с максимальной пользой. Мы хотим показать, что автоматизация в PR расширяет возможности повседневной работы с медиа и аудиторией, не отменяя при этом необходимости стратегического мышления и креативности.

Сводные результаты оценки результатов тестирования — распределение мест