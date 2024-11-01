Эксперты посчитали, сколько стоит собрать компьютер в 2024 году

Средняя стоимость комплектующих для сборки персонального компьютера (ПК) составляет 128 860 рублей — это на 4300 рублей меньше, чем в 2023 году. Цены снизились из-за перенасыщения рынка деталями, поставляемыми по параллельному импорту, и возросшей конкуренцией между дистрибьюторами.

В 2024 году россияне стали активнее покупать комплектующие для ПК, что подтверждают данные «Мегамаркета». В базовый комплект для самостоятельной сборки устройства входят блок питания для ПК — его средняя стоимость в этом году составляет 5,5 тыс. рублей, видеокарта — 56 тыс. рублей, SSD-диск — 4,5 тыс. рублей, материнская плата — 11,5 тыс. рублей, оперативная память — 4,5 тыс. рублей, процессор — 16 тыс. рублей, система охлаждения — 2 тыс. рублей, клавиатура и мышь — 3,5 тыс. рублей, монитор — 18 тыс. рублей, корпус — 5 тыс. рублей. Аналитики отмечают существенный рост спроса на все виды комплектующих: по сравнению с прошлым годом видеокарты стали покупать на 375% чаще, процессоры — на 327%, материнские платы — на 263%, а оперативную память — на 186%.

В ТОПе производителей видеокарт NVIDIA. Среди процессоров пользователи чаще всего выбирают Intel Core i5, как и в прошлом году, а также AMD Ryzen 5, которые обошли Intel Core i3. В 2024 году продажи AMD Ryzen 5 выросли в 13 раз.

Изменения в покупательском спросе затронули и ТОП-5 продаж материнских плат. Если в 2023 году первые четыре позиции занимали модели MSI, а закрывали ТОП ASRock, то сейчас вперед вышли материнские платы GIGABYTE. Спрос на них вырос почти на 900%. Эксперты маркетплейса предполагают, что такая динамика связана с более активным продвижением GIGABYTE на рынке.

Среди SSD-накопителей лидирует бренд Kingston, который в этом году обошел KingSpec, но они продолжают делить первые места по количеству проданных экземпляров.

«Samsung сохраняет лидерство среди SSD-накопителей по объему продаж в денежном выражении, хотя Adata и Kingston становятся все более заметными конкурентами. В количественном же выражении Samsung опустился на пятое место, уступив первенство более бюджетному KingSpec. Высокие продажи Samsung в прошлом году можно объяснить агрессивной ценовой стратегией на фоне профицита, возникшего из-за отказа одного из автопроизводителей от большой партии чипов. К 2024 году профицит был исчерпан», — подчеркивают эксперты маркетплейса.

В основном комплектующие для ПК покупают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Хотя этот сегмент продолжает лидировать по количеству покупок, он постепенно уступает место остальным возрастным группам — спрос в 2024 году распределен более равномерно.

Чаще всего комплектующие для сборки ПК покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Республики Татарстан. При этом больше всего тратят на покупку комплектующих в Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области.