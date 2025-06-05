Эксперт АБКР представила Россию на Форуме инноваций в FMCG в Шанхае

С 8 по 10 мая 2025 года в Шанхае прошел международный форум FBIF 2025 (Food & Beverage Innovation Forum) — одно из крупнейших событий в сфере пищевых продуктов и напитков в Азии. При поддержке Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) в мероприятии приняла участие Татьяна Абушаева, CEO агентства Radar и эксперт АБКР, представившая российскую сторону.

9 мая Татьяна выступила с лекцией на тему «Стратегии выхода локальных компаний на российский рынок: адаптация, локализация и успех», где осветила ключевые вопросы локализации продуктов, взаимодействия с российскими ритейлерами, а также культурной и визуальной адаптации брендов.

По словам Татьяны Абушаевой, успешный выход на российский рынок требует не просто перевода упаковки или рекламных слоганов, а глубокого понимания локального потребителя: от вкусовых предпочтений до визуальных кодов и символики. «Локализация = доверие», — отметила cпикер. Адаптированный продукт вызывает у покупателя ощущение близости и понимания, что напрямую влияет на повторные покупки и лояльность к бренду.

Во время выступления, Татьяна Абушаева подробно проанализировала каналы выхода на рынок: через дистрибьюторов, маркетплейсы, работу под СТМ и прямое присутствие. Каждая стратегия имеет свои возможности и ограничения, и выбор зависит от целей компании.

Эксперт также отметила, что российский рынок FMCG продолжает расти: по итогам 2024 года он увеличился на 14,1%. Особенно динамично развиваются сегменты готовой еды, снеков и напитков. Потребители активно пробуют новинки, охотно экспериментируют с новыми вкусами и открыты к иностранным брендам.

Татьяна Абушаева, СЕО Radar: Продукты из Азии уже стали частью повседневного потребления россиян — от соусов и лапши до китайского пива и функциональных напитков. Это не временный интерес, а устойчивая тенденция, формирующая долгосрочную лояльность к брендам, способным адаптироваться к локальному рынку.

FBIF 2025 стал важной площадкой для обмена международным опытом и обсуждения практических стратегий, способствующих успешной интеграции брендов на российском рынке.