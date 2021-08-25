Экс-глава Il Patio и «Планеты cуши» займется ребрендигом «Крошки-Картошки»

Бывший глава ресторанного холдинга «Росинтер» Сергей Зайцев займет пост генерального директора российской сети кафе быстрого питания «Крошка-Картошка». Он будет реализовывать новый проект, включающий ребрендинг и новую стратегию развития компании, сообщает РБК.

Зайцев стал гендиректором ООО «Эра картофеля» в конце апреля этого года. На компанию зарегистрированы домены «крошка-картошка.рф» и «крошкакартошка.рф», следует из данных ЕГРЮЛ.

До прихода в «Крошку-Картошку» Зайцев на протяжении пяти лет возглавлял компанию «Росинтер Ресторантс Холдинг». Холдинг развивает в России сети ресторанов Il Patio, «Шикари», «Планета cуши», «Американский бар и гриль», «Мама Раша», а также является франчайзи TGI Fridays и Costa Coffee. По словам Зайцева, контракт был продлен на год, но накануне пандемии он принял решение покинуть холдинг.

Сеть «Крошка-Картошка», специализирующаяся на блюдах русской кухни на основе печеного картофеля, работает на рынке с 1998 года. Основателями сети являются Андрей Конончук и Виталий Науменко. В 2020 году Конончук передал часть активов одному из первых франчайзи сети Денису Деко. Он получил 50% в семи компаниях, занимающихся ресторанной деятельностью и имеющих лицензию на товарный знак «Крошка-Картошка»

В 2013 году брендинговое агентство Brand Expert «Остров Свободы» провело комплексные работы по рестайлингу и развитию визуальной стратегии бренда «Крошка Картошка». Компания обновила логотип с сохранением преемственности визуального образа, разработала фирменный стиль, брендбук, интерьерные решения, наружную рекламу, полиграфию и имиджевые материалы.