Экс-директор по продукту «ВКонтакте» Иван Козлов будет работать в Aviasales

В Aviasales появилась новая должность — директор по продукту. Её займет Иван Козлов, бывший CPO «ВКонтакте», сообщается на сайте компании.

В новой роли Иван сфокусируется на выстраивании продуктовых процессов, а также усилении и масштабировании команды. Его главная цель — вывести продукт на качественно новый уровень для укрепления рыночных позиций компании в России и на новых рынках.

Иван написал в Facebook, что получил предложение из Aviasales через несколько минут после выхода публикаций о его уходе из «ВКонтакте». Спустя несколько месяцев он согласился.

Иван Козлов: Я присоединяюсь к Aviasales в роли CPO. И тому есть целый ряд причин. Во-первых, команда. С этими людьми я раза три прошёл огонь, воду и медные трубы. Мы видели всё и ещё чуть-чуть. Было сложно, но мы ни разу друг друга не подвели. Я уверен в ребятах. С ними нет недостижимых целей. Во-вторых, собственно цель. Мы хотим построить первого глобального b2c-единорога из России. И, как бы удивительно это ни звучало, есть понимание, что именно для этого нужно сделать. Да, это будет сложный путь, но мы его пройдём.

С 2012 по 2017 год Иван работал в Aviasales на позиции VP Mobile и отвечал за развитие мобильных продуктов компании. С 2016 года по настоящий момент состоит в Совете Директоров Aviasales. Последние два года Иван занимал должность директора по продукту «ВКонтакте». В начале ноября прошлого года он покинул компанию. Благодаря Ивану соцсеть смогла совершить «прорыв в продуктовой разработке», в том числе увеличить команду, нарастить количество и улучшить качество запусков.