Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform

Оператор фандоматов Ecoplatform впервые решил выпустить собственный мерч, когда к программе присоединился один из поставщиков брендированной продукции Oasis. Команда Oasis рассказала Sostav о том, как она решила поддержать людей, которые сдают вторсырье.

Ecoplatform имеет более 900 фандоматов по всей России и свыше 400 тыс. активных пользователей, сдающих вторсырье для последующей переработки. В коллекцию вошли бутылка для воды, худи и сумка-шопер, объединенные идеей об осознанном потреблении. Сумка сделана из переработанного хлопка, бутылка из rPET, а худи — из органического хлопка с переработанным полиэстером. Для любого айтема доступна компенсация стоимости за счет сдачи вторсырья в фандоматы оператора.

Дизайнер коллекции Елизавета Точилина стремилась донести мысль о том, что сдача вторсырья на переработку — это миссия по достижению баланса в потреблении людьми природных ресурсов. Так родилась идея стихий, которые символизируют предметы: бутылка — вода, худи — земля, шопер — воздух. Получился своеобразный манифест заботы о природе, основной посыл которого выразился в слогане «Твой выбор — переработка».

Юрий Навоенко, генеральный директор Ecoplatform: Мы уже пять лет занимаемся сбором вторсырья в России и видим, как растет интерес жителей к сортировке и переработке. Среди наших пользователей — люди самых разных возрастов, и мы рады поддержать их классным стильным мерчем, который отражает их отношение к окружающей среде. Каждый предмет призван напоминать владельцу, что даже в повседневных вещах можно сделать осознанный выбор.

Юрий Слуцкий, CEO Oasis: Ассортимент экопродукции активно развивается, мы видим, как с каждым годом растет качество товаров, особенно из переработанных материалов. Это происходит благодаря налаживанию механизмов контроля за качеством сортировки такими проектами, как Ecoplatform. Поэтому мы рады поддержать платформу, а значит, и тысячи людей, которые сдают вторсырье в России.

Команда проекта

Oasis (платформа)

Руководитель проекта: Роман Федоров

Менеджер проекта: Дмитрий Шераухов

Коммуникации и PR: Алия Кешишьян

Ecoplatform (клиент)

Руководитель проекта: Георгий Чалигава

Идея: Сергей Рябков

Дизайн: Елизавета Точилина

Коммуникации и PR: Мария Шелудкова

Контент-директор: Юлия Боровикова