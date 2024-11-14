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14.11.2024 в 14:30

Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform

Посыл кампании выразился в слогане «Твой выбор — переработка»

Оператор фандоматов Ecoplatform впервые решил выпустить собственный мерч, когда к программе присоединился один из поставщиков брендированной продукции Oasis. Команда Oasis рассказала Sostav о том, как она решила поддержать людей, которые сдают вторсырье.

Ecoplatform имеет более 900 фандоматов по всей России и свыше 400 тыс. активных пользователей, сдающих вторсырье для последующей переработки. В коллекцию вошли бутылка для воды, худи и сумка-шопер, объединенные идеей об осознанном потреблении. Сумка сделана из переработанного хлопка, бутылка из rPET, а худи — из органического хлопка с переработанным полиэстером. Для любого айтема доступна компенсация стоимости за счет сдачи вторсырья в фандоматы оператора.

Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform

Дизайнер коллекции Елизавета Точилина стремилась донести мысль о том, что сдача вторсырья на переработку — это миссия по достижению баланса в потреблении людьми природных ресурсов. Так родилась идея стихий, которые символизируют предметы: бутылка — вода, худи — земля, шопер — воздух. Получился своеобразный манифест заботы о природе, основной посыл которого выразился в слогане «Твой выбор — переработка».

Юрий Навоенко, генеральный директор Ecoplatform:

Мы уже пять лет занимаемся сбором вторсырья в России и видим, как растет интерес жителей к сортировке и переработке. Среди наших пользователей — люди самых разных возрастов, и мы рады поддержать их классным стильным мерчем, который отражает их отношение к окружающей среде. Каждый предмет призван напоминать владельцу, что даже в повседневных вещах можно сделать осознанный выбор.

Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform

Юрий Слуцкий, CEO Oasis:

Ассортимент экопродукции активно развивается, мы видим, как с каждым годом растет качество товаров, особенно из переработанных материалов. Это происходит благодаря налаживанию механизмов контроля за качеством сортировки такими проектами, как Ecoplatform. Поэтому мы рады поддержать платформу, а значит, и тысячи людей, которые сдают вторсырье в России.

Команда проекта

Oasis (платформа)

Руководитель проекта: Роман Федоров
Менеджер проекта: Дмитрий Шераухов
Коммуникации и PR: Алия Кешишьян

Ecoplatform (клиент)

Руководитель проекта: Георгий Чалигава
Идея: Сергей Рябков
Дизайн: Елизавета Точилина
Коммуникации и PR: Мария Шелудкова
Контент-директор: Юлия Боровикова

Ecoplatform Oasis
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