Oasis выпустил коллекцию экомерча для Ecoplatform

Оператор фандоматов Ecoplatform впервые решил выпустить собственный мерч, когда к программе присоединился один из поставщиков брендированной продукции Oasis. Команда Oasis рассказала Sostav о том, как она решила поддержать людей, которые сдают вторсырье.
Ecoplatform имеет более 900 фандоматов по всей России и свыше 400 тыс. активных пользователей, сдающих вторсырье для последующей переработки. В коллекцию вошли бутылка для воды, худи и сумка-шопер, объединенные идеей об осознанном потреблении. Сумка сделана из переработанного хлопка, бутылка из rPET, а худи — из органического хлопка с переработанным полиэстером. Для любого айтема доступна компенсация стоимости за счет сдачи вторсырья в фандоматы оператора.
Дизайнер коллекции Елизавета Точилина стремилась донести мысль о том, что сдача вторсырья на переработку — это миссия по достижению баланса в потреблении людьми природных ресурсов. Так родилась идея стихий, которые символизируют предметы: бутылка — вода, худи — земля, шопер — воздух. Получился своеобразный манифест заботы о природе, основной посыл которого выразился в слогане «Твой выбор — переработка».
Юрий Навоенко, генеральный директор Ecoplatform:
Мы уже пять лет занимаемся сбором вторсырья в России и видим, как растет интерес жителей к сортировке и переработке. Среди наших пользователей — люди самых разных возрастов, и мы рады поддержать их классным стильным мерчем, который отражает их отношение к окружающей среде. Каждый предмет призван напоминать владельцу, что даже в повседневных вещах можно сделать осознанный выбор.
Юрий Слуцкий, CEO Oasis:
Ассортимент экопродукции активно развивается, мы видим, как с каждым годом растет качество товаров, особенно из переработанных материалов. Это происходит благодаря налаживанию механизмов контроля за качеством сортировки такими проектами, как Ecoplatform. Поэтому мы рады поддержать платформу, а значит, и тысячи людей, которые сдают вторсырье в России.
Команда проекта
Oasis (платформа)
Руководитель проекта: Роман Федоров
Менеджер проекта: Дмитрий Шераухов
Коммуникации и PR: Алия Кешишьян
Ecoplatform (клиент)
Руководитель проекта: Георгий Чалигава
Идея: Сергей Рябков
Дизайн: Елизавета Точилина
Коммуникации и PR: Мария Шелудкова
Контент-директор: Юлия Боровикова