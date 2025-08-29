Sostav.ru

29.08.2025 в 11:40

ЕАЭС установит беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа

Товары на сумму свыше 200 евро будут облагаться пошлиной 5%

Страны Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) планируют обсудить регулирование трансграничной электронной торговли на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 12 сентября. В частности, будет установлен беспошлинный порог для онлайн-заказов физических лиц в размере 200 евро, а товары дороже этой суммы будут облагаться пошлиной 5% от стоимости, но не менее 1 евро за килограмм. Об этом сообщают «Ведомости».

Сейчас товары e-commerce облагаются пошлиной по ставке 15% при превышении порога 200 евро, а после принятия новых норм фактическая пошлина снизится, сохранив при этом существующий беспошлинный лимит. Поправки также закрепляют электронную торговлю как отдельный вид коммерческой деятельности, вводят статус оператора e-commerce и отдельную декларацию для такой продукции. В дальнейшем планируется постепенное введение НДС на импортные заказы через маркетплейсы. Пока вопросы введения НДС обсуждаются, никаких решений не принято.

В 2024 году локальный рынок e-commerce в России вырос на 38% до 11 трлн руб., тогда как продажи иностранных маркетплейсов увеличились лишь на 5% — до 330 млрд руб., отмечал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. В первом полугодии 2025  года трансграничная торговля выросла примерно на 55% и превысила 200 млрд руб., при этом лидером стал Ozon Global, обогнав AliExpress. Более 90% продаж на этом рынке приходится на Ozon Global, AliExpress и Wildberries.

