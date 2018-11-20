«e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал»: прогнозы AliExpress, Mail.Ru Group, Яндекс.Маркет и других компаний

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев:

«Для Mail.Ru Group важны технологии, которые использует и развивает электронная коммерция: анализ больших данных, умная логистика, оптимизация и автоматизация работы существующих офлайн-бизнесов, робототехника. Мы считаем, что современный e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал.



Электронная коммерция — это не выделенный сервис, а экосистема, в которую входят платежи, финансовые сервисы, программы лояльности и пр. Этот феномен поможет существующим офлайн-бизнесам и бизнесам в интернете взаимно развиваться. Так, e-сommerce создает вокруг себя финансовые сервисы, которые позволяют кредитовать бизнес и потребителя, в свою очередь, увеличивая продажи».

По мнению Добродеева, в этой области в ближайшие пять лет будет создан наибольший объем добавленной стоимости в цифровой экономике. Кроме того, сейчас Россия по показателю проникновения товарного e-commerce в разы уступает другим странам — например, Китаю в 6 раз.

Mail.Ru Group не будет заниматься одним направлением, а будет соединять разные экосистемы: маркетплейс и социальные сети. Для компании важна максимально бесшовная интеграция этих двух систем, она сейчас в приоритете. Пользователям нужно не навязывать товары, нужно создавать качественные реферальные программы для групп пользователей и блогеров. Главное — это ассортимент, дистрибуция, логистика. Игрок, который максимально эффективно соберет части этого паззла, выиграет. Mail.Ru Group стремится таким игроком стать: она успела сформировать большую лояльную аудиторию в сегменте соцсетей и планирует ее использовать в других направлениях развития.