«e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал»: прогнозы AliExpress, Mail.Ru Group, Яндекс.Маркет и других компаний

e-commerce является одним из самых быстрорастущих сегментов российской цифровой экономики. По итогам 2017 года его объем вырос на 13%, в 2016 году — на 21%, а сейчас составляет 1 трлн рублей, по данным Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). К 2024 году рынок вырастет более чем в два с половиной раза до 3,491 трлн рублей, прогнозирует Morgan Stanley. Mail.Ru Group собрала на конференции FuturEcommerce 16 ноября крупных игроков e-commerce, в числе которых AliExpres в России, Яндекс.Маркет, Ozon, Lamoda, Delivery Club и другие. Sostav публикует ключевые выступления о текущем состоянии и перспективах как классической онлайн-торговли, так и рынков foodtech, каршеринга и мобильной аренды.
Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев:
«Для Mail.Ru Group важны технологии, которые использует и развивает электронная коммерция: анализ больших данных, умная логистика, оптимизация и автоматизация работы существующих офлайн-бизнесов, робототехника. Мы считаем, что современный e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал.
Электронная коммерция — это не выделенный сервис, а экосистема, в которую входят платежи, финансовые сервисы, программы лояльности и пр. Этот феномен поможет существующим офлайн-бизнесам и бизнесам в интернете взаимно развиваться. Так, e-сommerce создает вокруг себя финансовые сервисы, которые позволяют кредитовать бизнес и потребителя, в свою очередь, увеличивая продажи».
По мнению Добродеева, в этой области в ближайшие пять лет будет создан наибольший объем добавленной стоимости в цифровой экономике. Кроме того, сейчас Россия по показателю проникновения товарного e-commerce в разы уступает другим странам — например, Китаю в 6 раз.
Mail.Ru Group не будет заниматься одним направлением, а будет соединять разные экосистемы: маркетплейс и социальные сети. Для компании важна максимально бесшовная интеграция этих двух систем, она сейчас в приоритете. Пользователям нужно не навязывать товары, нужно создавать качественные реферальные программы для групп пользователей и блогеров. Главное — это ассортимент, дистрибуция, логистика. Игрок, который максимально эффективно соберет части этого паззла, выиграет. Mail.Ru Group стремится таким игроком стать: она успела сформировать большую лояльную аудиторию в сегменте соцсетей и планирует ее использовать в других направлениях развития.
Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй
поделился планами компании в скором времени занять 10% рынка online-fashion в нашей стране. «Мы вложили большие ресурсы в модель маркетплейса, хотим создать логистику, инфраструктуру AliExpress здесь, на месте. Хотим помогать продавцам взаимодействовать с аудиторией без посредников, удешевить и ускорить процесс доставки товаров до потребителя».
Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков
считает, что в скором будущем внутри e-commerce-рынков не останется узких специализаций, очевиден тренд на глобализацию и омниканальность. «У мелких игроков нет возможности инвестировать в продукт, поэтому хорошо, что есть большие игроки, готовые работать над продуктом, развивать его, не думая о краткосрочной прибыли. Малый и средний бизнес тоже будет существовать и развиваться, конкуренция есть, но гиганты всё равно на коне».
За 70 лет в офлайн-ритейле практически ничего не поменялось. Сначала появились магазины у дома, потом гипермаркеты, куда люди ехали на выходных, чтобы закупиться подешевле, потом супермаркеты — нечто среднее между первыми двумя моделями. Больше ничего и не изобрели. Эта штука еще 70 лет не проживет, да даже 10 не проживет, поэтому офлайн-сети пытаются переизобрести себя, считает Гришаков.
С его слов, сейчас проблема рынка электронной коммерции в том, что десятки интернет-магазинов в России занимаются не своим делом. Они пытаются продавать, производить, осуществлять платежи и доставку, делают это ожидаемо плохо и портят имидж e-commerce в глазах россиян. По его мнению, им нужно заняться другим — получать доступ к товарам по доступной цене в других странах.
«Синергия офлайна и онлайна в каком-то виде неизбежна. Это вообще большая конфетка, кто-то до нее да добежит. Есть разные стратегии: можно вкладывать много денег в тестирование синергии офлайна и онлайна, можно пробовать поженить их более локально, но пробовать стоит».
Директор Foodtech Ventures в Mail.Ru Group Андрей Лукашевич:
Все компании в отрасли фудтех можно разделить на две категории: производители продуктов и сервисы.
Производители:
Онлайн-розница. В нее сейчас инвестируют крупные ритейл-игроки.
Рестораны — больше 70% всех игроков инвестируют именно в ресторанный бизнес.
Мил-киты — доставка продуктовых наборов для готовки дома. Позволяют собрать личную диету как конструктор, новый тренд.
Фермерские товары — доставка продуктов, которые не встретить в массовом ритейле.
Сервисы:
Доставка продуктов из магазинов.
Бронирование столиков.
Купоны, скидки, кэшбек.
B2B-решения для розницы и HoReCa, аутсорсинг закупок.
Суммарная капитализация самых крупных компаний на рынке составляет 169 млн евро. Большая часть рынка — это «ready-to-eat» товары. Но это всего 1,5% рынка общего потребления, вокруг него — океан других ниш, и инвесторы начинают это понимать.
Цепочка создания еды — это и розница, и логисты, и производители. Большая часть работы приходится на тех, кто производит конечный продукт. Успешные кейсы — private label, например, российский «ВкусВилл», рост оборота и точек которого очень впечатляет. Основная динамика лежит глубоко в цепочке создания добавочной стоимости. Это открывает дорогу для новой модели ценообразования и новых рынков.
Важной характеристикой российского рынка является количество корзин с промо-продуктами в офлайн-рознице. Сейчас это более 60%, тренд набирает обороты. Рынок еды — это по большей части масс-маркет. Есть бутиковые истории, но глобально — это рынок цены.
Тренды:
Исключение лишних игроков из цепочки формирования стоимости. В цене помидора очень много шелухи, и от этих лишних звеньев рынок постепенно избавляется.
Расширение горизонта планирования. Для розницы привычная EBITDA равна 30%, потому что все игроки хотят окупаться в горизонте 5 лет. Сейчас этот показатель движется к уровню 5%. Такие компании победят.
Логистика — еще одно больное место продуктового ритейла, которое нужно улучшать. Важно строить экосистемы и снижать затраты на приобретение новых пользователей. Фермерский бизнес должен думать о синергии с другими небольшими игроками и о партнерстве с крупными сетевыми историями, чтобы экономить на операционных издержках.
Сооснователь каршеринга BelkaCar Лориана Сардар:
Москва — идеальный пример сотрудничества между государством и частным бизнесом, развивающим каршеринг. Город постоянно дает новые льготы для каршеринга, активно участвует в нашей жизни. К сожалению, это пока только московская история, надеюсь, скоро эта практика перетечет и в регионы.
Демпинг действительно имеет место быть, и некоторые крупные игроки на российском рынке его не стесняясь практикуют. Но цена в каршеринге — это далеко не все, поэтому демпинг конкурентов нам не страшен.
Основные болевые точки бизнеса:
Дефицит качественных кадров. Каждого разработчика мы ищем минимум 3−4 месяца, и так во всех сферах.
Эффективность. Чем быстрее ты растешь, тем сложнее ее сохранять. В мае мы прекратили разработку front-end-процессов и сконцентрировались на том, чтобы контролировать косты. На большом парке это возможно только благодаря автоматизации.
Региональный директор по развитию сервиса аренды велосипедов Mobike в Европе и Латинской Америке Пол Чжу (Paul Zhu):
На фоне развития городской мобильности и отказа жителей больших городов от личных автомобилей скутеры и велосипеды как бизнес для нас стали даже более интересны, чем авто. Этот рынок не для десятков участников — очень много технических требований по эксплуатации парка. Несмотря на первоначальный бум, остается всего 2−3 игрока в каждой стране. Это сложный бизнес.
По статистике 6−8 личных авто из 10 уже сейчас замещаются каршеринговыми автомобилями. Это говорит о повышении качества жизни горожан. Люди не хотят искать парковку и стоять в пробках. Это место нужно высвободить для велосипедных дорожек и нового жилья, чтобы дать возможность людям переселяться ближе к работе. Со временем личные авто будут вытесняться с дорог, и это здорово.
Рынок транспортного шеринга займут несколько крупных игроков. Процесс концентрации неизбежен. «Конечно, транснационального решения не будет, но в каждой стране останется 2−3 игрока и еще несколько небольших узкоспециализированных стартапов. При этом, партнерства будут более успешными, чем полная консолидация компаний и процесс поглощения стартеров гигантами».
По его словам, проблемы развития сервисов по аренде городского транспорта:
Безопасность (не везде есть культура езды на скутерах и велосипедах).
Технический износ парка (техника ломается, ремонт становится одной из основных статей операционных затрат компании).
Сопротивление городских властей (некоторые главы городов считают, что город выглядит неэстетично, если центр забит скутерами и велосипедами).
Отсутствие парковочных мест.