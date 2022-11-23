Премия E+ Awards открыла приём заявок

Стартовал приём заявок на премию в области маркетинговой эффективности — E+ Awards, запущенную командой Effie Russia. Конкурс сохранит фокус на эффективности и продолжит награждать маркетинговые кампании и проекты, которые принесли значительные результаты для бизнеса, общества и индустрии. Об этом Sostav рассказали организаторы мероприятия.

Экспертиза в области эффективности

Представители E+ Awards отмечают, что в 2022 году правила игры в индустрии вновь изменились. Привычные инструменты оказались недоступны, а традиционные подходы к продвижению требовали пересмотра. Чтобы двигаться вперед, отрасли нужны новые бенчмарки. По словам организаторов премии, E+ Awards поможет выявить и оценить реализованные в этом году практики с точки зрения их эффективности и влияния на бизнес-результат, а победа позволит маркетинговой команде бренда или агентства верифицировать свою антикризисную экспертизу.

Алина Качанова, Business Development Director E+ Awards: Опираясь на конкретные кейсы и их изнанку, в том числе благодаря обновленному содержанию формы заявки, мы сможем не в теории, а на практике оценить реализованные нестандартные решения и то, насколько они были эффективны. Спокойно отрефлексировать происходящее, переосмыслить устоявшиеся стереотипы о категориях и увидеть долгосрочные потребительские тренды. Такой массив знаний позволит нам быть более адаптивными в будущем.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK: В этом году VK выступает технологическим партнером премии E+ Awards. Мы рады стать местом встречи профессионалов и благодаря нашим технологичным продуктам дать возможность сообществу маркетологов объединиться и обсудить вместе новые тренды, форматы, инструменты коммуникации и их эффективность.

Изменения в подаче заявок

Главным нововведением этого сезона стал переход к единому сроку подачи заявок — до вечера 28 февраля 2023 года. Стоимость участия в премии больше не привязана к дате подачи конкурсной заявки. Для конкурсантов это открывает возможность оплатить участие по выгодным ценам, а саму работу подготовить и загрузить до конца установленного дедлайна. До 30 ноября оплата участия будет наиболее низкая.

Основные этапы конкурса:

Приём заявок — до 28 февраля 2023

Ранняя регистрация — до 30 ноября 2022

Основная регистрация — с 1 по 26 декабря 2022

Поздняя регистрация — с 27 декабря 2022 по 31 января 2023

Last call — с 1 по 28 февраля 2023

Голосование жюри: март-апрель 2023

Шорт-лист премии: апрель 2023

Церемония награждения победителей: 27 апреля 2023

Зарегистрироваться и подать заявки можно в личном кабинете участника премии.

Новые номинации

В этом году организаторы значительно улучшили список номинаций: совместно с ведущими экспертами проработали, учли и интегрировали самые актуальные запросы индустрии. Участников ждёт более 70 номинаций в девяти категориях. Большое внимание в этом фестивальном сезоне будет уделено антикризисным практикам. Участников ждут такие номинации, как «Антикризисный ребрендинг», «Бренд без бренда», «Реакция на событие или инфоповод», а также усиленная категория «Торгового маркетинга». Для каждой индустриальной номинации были разработаны отраслевые KPIs, на которые будут ориентироваться и участники, и судьи.

Всего появилось 10 новых номинаций:

Индустриальные

Маркетплейсы. Товары

Маркетплейсы и агрегаторы. Услуги

Бизнес-вызовы и антикризисный маркетинг

Антикризисный маркетинг

Антикризисный ребрендинг

Бренд без бренда

Сезонный маркетинг

Реакция на событие или инфоповод

Торговый маркетинг

Мульти- или омниканальный торговый маркетинг

Собственная торговая марка

Торговый маркетинг онлайн и e-commerce

Торговый маркетинг офлайн

Помимо этого, 15 декабря команда E+ Awards проведет вебинар, на котором расскажет, что изменилось в премии, как обновилась форма заявки и как это повлияет на подготовку кейсов. Вместе с экспертами и победителями прошлых лет организаторы поделятся лайфхаками, а также объяснят, на что обратить внимание при подготовке заявки, презентации и видео соискателям премии. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Международные участники

E+ Awards продолжит связывать профессионалов из разных стран, и в 2023 году премия также пройдет в четырех странах Центральной Азии: в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Судейский корпус будет единым для всех стран-участниц.

Представители премии отмечают, что регион активно развивается: сегодня на территории только этих четырех стран проживает более 70 млн человек, а экономики в стадии активного роста. Для российского бизнеса работа в этом направлении позволит расширить сеть контактов и познакомиться с экспертизой зарубежных коллег в области маркетинговой эффективности, рассказали организаторы мероприятия.