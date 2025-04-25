E+ Awards 2025 назвал самые эффективные маркетинговые проекты в России

В этом году было вручено 38 золотых, 46 серебряных и 55 бронзовых наград. Специальными наградами Rising Stars были отмечены 3 проекта, а в юбилейной номинации «5 for 10» выделены топ-5 брендов десятилетия. Полный список победителей и описание кейсов опубликованы на сайте премии. Е+ поделились подробностями с Sostav.

E+ Awards на протяжении десяти лет награждает самые эффективные маркетинговые проекты в России и Центральной Азии. Заявки участников оценивали более 450 профессионалов индустрии, С-level представителей ведущих брендов и агентств. По итогам сезона лидером ежегодного рейтинга эффективности E+ Awards среди агентств стала ГК «Родная речь», среди брендов первое место занял T2.

В честь юбилея в рамках специальной номинации «5 for 10» были отмечены пять самых эффективных брендов, показавших выдающиеся устойчивые результаты и адаптивность своих стратегий за последние десять лет. По итогам оценки экспертов в топ-5 вошли: Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу», «Вкусно — и точка», МТС, Т2 и «Яндекс Плюс».

Второй год премия отмечает специальной наградой Rising Stars новые бренды, принявшие участие в премии. В этом году диплом первой степени получил Благотворительный фонд «Гордей» за проект «#УРОНИ ИГРУШКУ #ПРОДЛИ ЖИЗНЬ». Диплом второй степени — Дальний Восток 2030, Минвостокразвития России за проект «Первая кампания по поступлению «в регион», а не вуз». Диплом третьей степени получила компания Wildberries за проект «Дима, оплати ей корзину».

Познакомиться с результатами других номинаций, а также услышать от первого лица разбор кейсов-победителей можно будет 2 июля на Grand Summer Forum E+ Awards 2025, который пройдет в Москве.