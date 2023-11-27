«Джамилько» планирует развивать в России французский косметический бренд Panier des Sens

Российский дистрибьютор «Джамилько», работающий в основном с фэшн-брендами в премиальном сегменте, получил несколько деклараций соответствия на продукцию французского косметического бренда Panier des Sens, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росаккредитации.

Как пишет издание, ранее бренд Panier des Sens не был представлен в офлайн-рознице в РФ. Согласно данным сайта, компания основана в 2001 году. Средняя стоимость продукции Panier des Sens варьирует от €10 до €28 (от 970 до 2,7 тыс. руб. по текущему курсу Банка России).

Сейчас онлайн-доставку товаров бренда можно оформить на некоторых сервисах, включая СДЕК и «Яндекс Маркет», отмечает «Ъ». Во Франции у Panier des Sens есть собственная сеть бутиков. В большинство стран Евросоюза компания поставляет свою продукцию через сеть дистрибьюторов.

АО «МФК "Джамилько"» создано в 1993 году Халедом Джамилем. Компания управляет более чем 170 магазинами в РФ. Преимущественно она занимается поставками в страну продукции брендов New Balance, DKNY, Timberland, Wolford. По итогам 2022 года выручка компании составила 9,46 млрд руб., чистая прибыль — 408,6 млн руб.

На данный момент в портфеле «Джамилько» единственный косметический бренд — итальянский Kiko Milano. С ним компания начала сотрудничать в 2019 году.

По мнению главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, эффективнее открыть первый флагманский объект нового бренда, что позволит оценить перспективы открытия сети магазинов. «Другой вопрос: готов ли правообладатель предоставить франшизу на развитие монобрендовых бутиков в России», — добавила она.

В июне «Джамилько» запустил интернет-магазин британского бренда денима Lee Cooper.