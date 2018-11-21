Две уникальные конференции: Управление брендом & Digital с пошаговыми инструкциями

11−14 декабря компания Marketing One совместно с Британским Королевским институтом (CIM, London)* приглашает посетить 2 уникальные конференции — «Digital. Пошаговая инструкция», «Управление брендом. Пошаговая инструкция», которые традиционно проводятся уже 4-й год подряд.

Это сертифицированный европейский курс, адаптированный российскими кейсами и методиками.

На конференции «Управление брендом. Пошаговая инструкция» будут рассмотрены следующие вопросы: маркетинговые стратегии; исследования, планирование и бюджетирование, SWOT; продающая реклама; управление брендом и портфелем; Digital инструменты; методики решения креативных задач; построение эффективной системы маркетинга; новые продукты (от идеи до запуска).

На конференции «Digital. Пошаговая инструкция» будут затронуты темы новейших digital технологий: как добиваться синергии и выстроить единую бесшовную стратегию; медийная реклама и омниканальность; web-аналитика — интерпретация — Big Data; e-mail — CRM — Push; контекстная реклама; Юзабилити — сайты и лендинги; SMM; видеореклама; продающий сторителлинг — спецпроекты — блогинг; построение личного бренда в диджитал; стартапы.

Программа состоит из 10 модулей и охватывает все ключевые инструменты. В первой части дается системная картина каждого инструмента с сильными и слабыми сторонами. Во второй части — 3 кейса применения — свежая практика российских B2C и B2B компаний.

Данные конференции будут полезны директорам, директорам по маркетингу, бренд-менеджерам. Полученные знания помогут усилить конкурентные преимущества и увеличить продажи.

Все участники конференций получат два сертификата — российский и британский (Британский сертификат Королевского института маркетинга, CIM по digital, действующий по всему миру). Кроме того, будут предоставлены чек-листы, готовые планы действий, методики, kpi.

Подробная информация по ссылке, тел.: 8(495) 790−55−83