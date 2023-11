Hello blogger и Easyagency объединились в консорциум с девизом «Hello, it is easy!»

Easyagency подписало договор о стратегическом сотрудничестве с Hello blogger. В его рамках агентства разработают стратегию совместной работы и продюсирования блогеров, а также «усилят сильные стороны друг друга». Об этом Sostav сообщили в Ассоциации блогеров и агентств («АБА»), которая объединила две команды.

Вместе Easyagency и Hello blogger займутся продюсированием талантов, а также созданием креативных проектов и форматов. Агентства будут работать как консорциум с девизом «Hello, it is easy!».

Основателем и генеральным директором креативного агентства Hello blogger выступает президент «АБА» Таня Иванова. Согласно данным ЕГРЮЛ, Ивановой принадлежит 100% ООО «Хэллоу блоггер». По собственным данным, агентство создало более 50 образовательных проектов и сняло более 1 тыс. рекламных кампаний. Среди их кейсов — сотрудничество с VK, Loreal, Sela, SRSLY и Peopletalk. Агентство в том числе представляют блогеры Вика Картер и Чабби.

Основатель агентства Easyagency — популярный спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров. Агентство в том числе продвигает блогеров и лидеров общественного мнения, среди них — Габар, Антон Лаврентьев, Алла Брулетова.

«Партнёрство с нашими старшими товарищами из Hello blogger позволит нам стать сильнее, увереннее, а также предложить клиентам ещё более качественные услуги», — прокомментировал соглашение Столяров.

Ранее стратегическое партнёрство с Hello blogger объявило Louder. Отмечалось, что компании планируют разработать профессиональный стандарт для работы с инфлюенсерами на разных площадках.