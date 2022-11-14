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14.11.2022 в 10:07

Россияне переходят на DVD и Blu-ray после ухода зарубежных площадок

Ритейлеры отметили рост продаж дисков и плееров

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Ритейлеры отметили рекордный рост продаж дисков в форматах DVD и Blu-ray за период с марта по сентябрь 2022 года — в сети «М.Видео-Эльдорадо» показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Пик спроса пришёлся на второй квартал, когда рост спроса год к году был трёхкратным. Диски Blu-ray составляют основной объём продаж физических носителей киноконтента, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Интерес россиян к физическим носителям подтвердили изданию в Ozon. Пользователи площадки купили на 16% больше DVD-дисков с фильмами и на 51% больше дисков с музыкой по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также маркетплейс зафиксировал рост интереса к DVD-плеерам: продажи выросли на 40% год к году.

В Ozon пояснили, что пиковые продажи также отмечались в 2019 году, когда стриминговые платформы не были достаточно развиты. Сейчас контент на дисках предпочитают потребители, требовательные к качеству картинки и звука. DVD-диски при этом втрое популярнее Blu-ray, заявили в пресс-службе маркетплейса.

В «М.Видео-Эльдорадо» изданию пояснили, что спрос может быть связан с ограничением зарубежных стриминговых площадок, включая Netflix и Amazon Prime Video. Российские онлайн-кинотеатры при этом сократили объём западного контента из-за истечения сроков лицензий.

При этом в Ozon также полагают, что пользователям всё ещё удобно смотреть мультмедийный контент без привязки к качеству интернета и доступности стриминговых сервисов. Кроме того, увеличилось и предложение по количеству дисков: за последний год число плееров выросло втрое, а ассортимент DVD и Blu-ray увеличился в четыре раза, передаёт издание.

Мария Полищук
Ozon М.Видео-Эльдорадо DVD Blu-ray
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