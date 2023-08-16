Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Рекламное агентство Zexler
АРИР

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
16.08.2023 в 14:40

Duracell вернётся в Россию под новым названием в конце сентября

Бренд представит нового маскота

Американский производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернётся в Россию под новым названием Opticell в конце сентября. При этом цены на продукцию увеличатся примерно в два раза, сообщает Mash.

По информации издания, у бренда появится новый маскот: розового зайца заменит рыжий медведь.

Собеседник Mash из российского представительства компании сказал, что всю продукцию будут производить на основном заводе в Китае. Цена за одну батарейку поднимется с 50 до 100 руб. «Из-за того, что параллельный импорт, налог и так далее», — пояснил он.

В апреле акционеры американской Duracell решили разорвать все действующие контракты с российскими подрядчиками, распродать запасы, уволить персонал и уйти с рынка РФ. Отмечалось, что после ликвидации компании Duracell не намерена распространять продукцию на российском рынке.

Duracell Россия
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.