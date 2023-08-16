Duracell вернётся в Россию под новым названием в конце сентября

Американский производитель батареек и аккумуляторов Duracell вернётся в Россию под новым названием Opticell в конце сентября. При этом цены на продукцию увеличатся примерно в два раза, сообщает Mash.

По информации издания, у бренда появится новый маскот: розового зайца заменит рыжий медведь.

Собеседник Mash из российского представительства компании сказал, что всю продукцию будут производить на основном заводе в Китае. Цена за одну батарейку поднимется с 50 до 100 руб. «Из-за того, что параллельный импорт, налог и так далее», — пояснил он.

В апреле акционеры американской Duracell решили разорвать все действующие контракты с российскими подрядчиками, распродать запасы, уволить персонал и уйти с рынка РФ. Отмечалось, что после ликвидации компании Duracell не намерена распространять продукцию на российском рынке.