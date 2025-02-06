Устойчивый аромат: россияне стали покупать больше духов

В 2024 году доля духов в общем объеме продаж парфюмерии в России выросла до 15,6%, увеличившись на 3,3 п.п. по сравнению с предыдущим годом. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), продажи духов в денежном выражении выросли на 35%, в то время как общий рост рынка парфюмерии (включая одеколоны, туалетную и парфюмерную воду) составил всего 6%. Абсолютных значений в ЦРПТ не раскрыли. Об этом сообщают «Ведомости».

На увеличении доли духов в общей структуре продаж отразились результаты четвертого квартала. В октябре-декабре 2024-го показатель вырос на 8,1 п. п. год к году до 21,7%, отметили в ЦРПТ. Одной из причин роста популярности духов стало расширение ассортимента — количество товаров в магазинах увеличилось на 49% за год. Российские производители нарастили выпуск в два раза, доведя его до 30,6 млн флаконов, на фоне снижения импорта на 37% — до 6,5 млн флаконов.

В сети «Золотое яблоко» продажи парфюма всех брендов выросли на 62%, при этом отечественные марки показали рост на 106%. В магазинах «Лэтуаль» доля российских марок увеличилась до 10%, а ассортимент парфюмерии превысил 400 брендов.

Спрос на ароматы с высокой концентрацией душистых веществ (от 15%) в стране остается устойчивым. Россияне отдают предпочтение стойким и шлейфовым ароматам, что подтверждают производители: бренды Aurora Borealis и «Библиотека ароматов» изначально ориентировались именно на духи. При этом заметно выросла популярность мини-форматов — от 1,5 до 6 мл, так как они позволяют пробовать разные ароматы при невысокой стоимости.

Конкуренция на рынке и сезонные скидки привели к снижению цен. Средняя стоимость духов в четвертом квартале 2024 года снизилась на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Покупатели активно ищут выгодные предложения, добирая корзину товаров до бонусных сумм или выбирая более экономичные объемы. Однако в «Лэтуаль» отмечают, что наиболее популярными остаются флаконы объемом 50 и 100 мл, так как они считаются «выгодным вариантом для покупки» и универсальным — для подарка.