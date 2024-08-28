DS1 branding вывели новый продукт для компании «Аркадия»

Компания «Аркадия», производящая мясную продукцию премиального качества, обратилась к DS1 branding для вывода новой линейки снеков: мясные чипсы, колбаски, пряное мясо. Перед DS1 branding стояла задача вывести бренд с нуля, разработать запоминающуюся вербальную и визуальную идентификацию для новой продукции. Об этом Sostav рассказала команда агентства.

Аналитика, исследование, тренды

Работа DS1 branding началась с проведения аналитики: основная аудитория, потребляющая продукт — мужчины, которые предпочитают закуски для неформальной обстановки, как правило, с пивными напитками. Однако натуральный состав и польза снеков актуальны, в том числе, и для женщин, спортсменов и подростков от 13 до 18 лет, как высокобелковый продукт.

По исследованиям: один из трендов в секторе мясной продукции — снеки. В современном ритме жизни формат to go становится всё более популярным. Такой перекус привлекателен разным возрастным группам и стилям жизни. Вместе с тем, растёт спрос на более здоровую и натуральную снековую продукцию, альтернативу чипсам. Таким образом, важно было создать брутальный бренд, нацеленный на основную мужскую аудиторию, но не обрезающий остальные целевые группы.

Легенда бренда

Большое значение уделялось созданию легенды для нового бренда, именно с её помощью удалось объединить потенциальных потребителей продукта. В основу легенды был заложен исторический контекст: с тех пор, как человек освоил охоту, вяленое мясо стало неотъемлемой частью его рациона. Египтяне его сушили, римляне мариновали, а кочевники степей ценили за длительный срок хранения. Вместе с тем, когда-то вяленое мясо высокого качества могло быть обедом только у знати и высших чинов. Бренд предложил оставить стереотипы, показать, что любовь к натуральному мясу стирает социальные различия и границы между людьми: сегодня мясные снеки —«Продукт для любого титула».

Нейминг

Легенда бренда поддерживается неймингом: «Вождь» — название, которое определяет характер бренда — лидера на рынке по мясным снекам. Яркое, звучное, название для уверенного бренда задает определенный посыл — этот продукт высшего класса, высшего качества. При этом, есть ассоциация с традицией продукта, когда добыча всегда приносилась сначала вождю, который ей распоряжался. По словам представителей бренда нейминг отражает заложенный исторический контекст и попадает, по большей части, в мужскую аудиторию, которой свойственно стремление «быть главным».

Чувство юмора

Брутальность нейминга сглаживается чувством юмора: оно присуще и мужчинам, и женщинам, и детям, объединяя всех вместе. Цари и вожди разных национальностей, изображенные на упаковках, выглядят забавно и непосредственно благодаря фановой графике и шрифтам, напоминающим надписи из комиксов и мультфильмов.

При разработке имиджа команда DS1 branding остановилась на понятном разноплановой аудитории стиле. Вместе с тем, для отстройки от конкурентов были использованы нестандартные в данной категории продуктов цвета (белый, голубой). Чтобы сделать имидж более актуальным для молодёжной аудитории, историческим персонажам добавлены современные гаджеты. Совмещение эпох задумывалось как нестандартный контрастный ход, вызывая улыбку у потребителей, а также показывает — вяленое мясо актуально во все эпохи, в том числе и в наше время.

Дифференциация продукта

Дифференциация продукта происходит за счёт использования определенного образа в каждой из категорий. Дворянские слайсы или княжеские чипсы — каждый продукт имеет своего представителя, который предстает перед аудиторией в непривычном виде, чем вызывает особый интерес и запоминается.

«Харизматичные исторические персонажи привлекают внимание потребителя своей яркой индивидуальностью и запоминающимся образом, что вызывает эмоциональный отклик покупателя. Вяленое мясо — традиционно важный продукт для культур по всему миру, что DS1 branding передали через образы исторических персонажей — вождей разных эпох и из разных уголков мира», — подметили в агентстве.

Общее настроение упаковки — гедонистический стиль, помогающий создать положительную ассоциацию с продуктом. Он призван подчёркивать то, что мясные снеки — это не просто еда, а источник наслаждения и удовольствия.

Акцент на продукт

Вместе с тем, внимание потребителя привлекает фуд зона: в линейке снеков есть новые для потребителя продукты. Например, «чиччарон» — протеиновый снек из свинины, обладающий пряным вкусом. Для того чтобы потребитель смог понять, как выглядит новинка, фуд зона оформлена фотографиями снека.

Мясные снеки изображены реалистично: текстура, рифленость продукта, приправы — все эти вкусовые акценты считываются потенциальным клиентом и дают ассоциацию о вкусном и пряном готовом продукте. Изображения фотографий продукта на фуд-зоне увеличивают доверие потребителей к бренду.

По словам команды проекта, продукт, некогда доступный только знати, сейчас доступен всем: его можно купить в магазине в любое время, вне зависимости от достатка, пола и национальности.