Всемирный фонд дикой природы и DPG Russia предложили путешествовать для природы

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) решил напомнить пользователям правила ответственного туризма — для этого креаторы DPG Russia разработали концепцию «Путешествуй для природы», которую реализовали в анимационном ролике с участием блогера Anny Magic. Команда агентства поделилась с Sostav деталями реализации проекта.

«Когда туризм — это не стресс?», — интересуется героиня видео. Кроме основных правил комфортного отдыха на природе, анимированный персонаж в ролике напоминает, что от отдыха «возможен вред», а также заключает, что «давно не в тренде эгоизм, и выбор наш — экотуризм».

Anny Magic, блогер: Я считаю очень важными те вопросы, которые поднимает Всемирный фонд дикой природы, и стараюсь по мере сил поддерживать его акции. Развитие внутреннего туризма в России не может не радовать, ведь у нас столько всего красивого и интересного. Но в то же время, меня очень беспокоит, как этот наплыв туристов может повлиять и уже влияет на природу страны. Участие в этой акции лично для меня — это прекрасный способ проявить свою ответственность перед миром, возможность своим примером показать и помочь донести огромной аудитории, что каждый наш шаг в природе — это наш выбор. Этот выбор может быть безответственным и нести вред, а может помочь сохранить «здоровье» Земли.

Слоган кампании раскрывает идею трансформации от простого туризма к экологическому, ведь быть туристом — это не только про отдых и приятное провождение времени, но и про ответственность, уточнили Sostav в DPG Russia.

Анна Мостовая, директор клиентского сервиса DPG Russia: Мы привыкли проводить много времени в цифровом мире, поэтому иногда забываем, как прекрасен и хрупок мир реальный. На нашей планете осталось совсем мало нетронутых мест, о которых особенно заботится Всемирный фонд дикой природы. Наша общая задача — не только сохранять и восстанавливать окружающую среду, но также просвещать людей и привлекать внимание к самым острым проблемам. Мы рады, что команде DPG Russia удалось вложить частичку нашей креативной энергии в благородное дело защиты природы.

Кроме того, креативное сопровождение акции «День экодолга 2022» также включало в себя лендинг с тестом «Как путешествовать с пользой» и фоны для зумколлов.

Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия): Внутренний туризм развивается очень активно, мы видим настоящий бум на Кавказе и в Мурманской области. Сейчас, благодаря данным «Яндекса», стали понятны масштабы роста туристического интереса и по другим регионам, богатым природой. Когда дело касается диких территорий, обилие «гостей» может стать угрозой для экосистем, но при ответственном подходе эту угрозу можно снизить или свести к нулю. Экотуризм как вид ответственного туризма поможет не только сохранить природу, но и позволит индустрии путешествий развиваться — если, например, исчезнут киты, иссякнет и поток тех, кто приезжал на них посмотреть.

Аналитика «Яндекса» Аналитики «Яндекса» по просьбе Всемирного фонда дикой природы рассмотрели пять популярных среди туристов направлений: Алтай, Байкал, Командорские острова, плато Путорана и Шантарские острова. Команда исследований Яндекса посчитала изменение доли летних туристических запросов (с уточнениями «тур»‎, «поход»‎, «экскурсия»‎ и т. п. ) по этим направлениям с 2017-го по 2022-й год и убедилась: интерес россиян к природному туризму стремительно растёт — в том числе на заповедных территориях нашей страны. Алтай — рост в 3 раза;

Байкал — рост в 2,5 раза;

Командорские острова — рост почти в 3 раза;

Плато Путорана — рост в 4 раза;

Шантарские острова — рост в 5,5 раз.

В октябре Всемирный фонд дикой природы (WWF), HiFi-сервис «Звук» и проект для коллабораций брендов Colable запустили благотворительный проект «Снежный барс. Зов о помощи». Подробнее на Sostav.

Состав творческой группы:

Всемирный фонд дикой природы (WWF в России, клиент)

DPG Russia (агентство)

Креативный директор: Рома Боков

Креатор: Юля Музыко

Старший арт-директор: Анастасия Шведова

Директор по работе с клиентами: Анна Мостовая

Исполнительный продюсер: Юлия Цвитко

Художники по стоп-моушн анимации: Алёна Коновалова, Екатерина Козырева

Менеджер по корпоративным коммуникациям и фестивальной деятельности: Кристина Иванченко

Magwai (дизайн сайта): Никита Заславский

Sailet (разработка): Максим Беляков