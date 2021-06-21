Norwegian Fish Oil и DPG Russia представили обновленное позиционирование и фирменный стиль

Отношение потребителей к БАДам меняется: теперь пользователи их больше не воспринимают как чудо-средство от всех болезней, а рассматривают как важную часть ЗОЖ-культуры. Команда креативного агентства DPG Russia поделились с Sostav подробностями обновления фирменного стиля для Norwegian Fish Oil — международной компании добавок полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, витаминов и микроэлементов.

Ядро аудитории бренда — девушки 25−45 лет с доходом выше среднего, кто ценит качественный продукт и имеет четкие жизненные установки. Одна из них: «Выбирать для себя лучшее». Поэтому в основу новой бренд-платформы легло сообщение: «Продукты NFO — один из лучших способов инвестировать в себя».

Новые ценности, которые пронизывают всю коммуникацию Norwegian Fish Oil, — желание делать лучшее для себя, а также лидерство, результативность и посвященность.

Название на логотипе было сокращено до аббревиатуры NFO. При этом было сохранено и полное наименование бренда мелким шрифтом для тех, кто уже знаком с продуктом.

Изображение флага страны-производителя отражает норвежское качество, а указание года основания компании (1987) создает связь с ее историей, а также рассказывает про преемственность.

Простой, элегантный шрифт Sulphur Point упростил сложные медицинские термины и коммуникацию с потребителем. Для электронных носителей и полиграфии было выбрано семейство шрифтов Montserrat из-за простоты при считывании, динамичности и футуристичности.

Шрифт Regular мы использовали в буклетах и листовках, Bold — для начертания заголовков и слоганов. Гарнитуру Roboto применили при полиграфическом воспроизведении элементов фирменного стиля — например, для оформления всей корпоративной продукции компании.

В дизайне упаковки была использована функциональная сегментация по продуктам: для витаминов был выбран темно-зеленый цвет, олицетворяющий стихию земли, темно-синий цвет отображает стихию моря и линейку масел, белый — воздух и специальные продукты от NFO.

Для детской линейки были использованы те же цвета с добавлением голографической ламинации.

Также мы разработали визуал для соцсетей бренда — оформление профилей компании уже доступны аудитории. Релиз запуска платформы сайта запланирован на середину лета.

Роман Боков, креативный директор DPG Russia: Нашей задачей было стилистически осовременить высококачественный продукт на рынке. При этом остаться в сегменте премиум и еще сильнее подчеркнуть скандинавский стиль бренда. Решение с глубокими синим и зеленым оттенком и сокращение названия для удобства в digital-пространстве отвечает на 100% поставленной задаче. Верим, что клиенты NFO высоко оценят нашу совместную с брендом работу по обновлению не только логотипа и упаковки, но и e-commerce его интернет-платформы.

Состав творческой группы:

ОДАС Фарма, бренд Norwegian Fish Oil (клиент):

Генеральный директор — Роберт Йонинс

Коммерческий директор — Андрей Аксаков

DPG Russia (агентство):

Директор клиентского сервиса — Кристина Панделе

Аккаунт-менеджер — Анастасия Баженова

Креативный директор — Роман Боков

Арт-директор — Анастасия Шведова

Копирайтеры — Илья Лотарев, Юлия Музыко

Дизайнеры — Татьяна Хина, Евгения Прокушенкова

Веб-дизайнер — Ирина Безпрозванных