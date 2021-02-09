«Доступный интернет» предложили расширить видеоконтентом соцсетей

Власти планируют обязать операторов связи обеспечивать бесплатный доступ к видеоконтенту соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассников», а также сайтам телеканалов первого и второго мультиплекса в рамках программы «Доступный интернет». Это вызвано в том числе необходимостью продвижения отечественного контента на фоне конфликтов с YouTube, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Включить видеоконтент в «Доступный интернет» хочет в первую очередь администрация президента. По словам источника, это нужно для создания альтернативы зарубежным видеосервисам, прежде всего YouTube. Отношения с площадкой у российских властей обострились после блокировки на платформе ряда прогосударственных СМИ.

По версии другого собеседника, распространение бесплатного доступа на видеоконтент продвигает глава Минцифры Максут Шадаев. Ключевым аргументом выступает «социальная функция». Контраргументом остается увеличение нагрузки на сети связи, добавляет он — это дополнительные расходы, которые будут распределены между платящими абонентами. В целом затраты операторов на проект даже без учета подключения видеоконтента могут составить около 6,8 млрд руб. в первый год эксперимента и затем 5,5 млрд руб. ежегодно.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что операторы не могут бесконечно субсидировать идеи государства. Бороться таким образом с YouTube, на который у операторов приходится 30−35% трафика, по мнению эксперта, не получится. В результате до 30% пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его стоимость серьезно вырастет, а пространство заполонит реклама, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Напомним, эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам начался 1 апреля 2020 года по поручению президента. По условиям значимые площадки, которые используют видеоконтент, требующий для загрузки существенного объема трафика, должны создать облегченные текстовые версии своих порталов. Их представили, например, холдинги ВГТРК и «Газпром-медиа» (ТНТ, НТВ, «Пятница!» и др.).