Доступ россиян к социально значимым интернет-ресурсам откладывается

Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать проект постановления правительства о введении с 1 марта бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, таким образом, исполнение постановления Владимира Путина задерживается, сообщает «Коммерсант».

Источник издания утверждает, что проект раскритиковали ФАС и Минфин. В частности, ФАС указывает, что постановление не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое установлено на уровне федерального закона. В ФАС также предлагают исключить из постановления предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым сервисам, поскольку их перечень еще не определен.

В Минфине утверждают, что предложенное регулирование увеличит нагрузку на бюджет и приведет к снижению налоговых поступлений от операторов, поскольку их доходы от оказания услуг снизятся.

У бизнеса также возникли вопросы к проекту. Так, комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ предлагает сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при поддержании бесплатного доступа к социальным ресурсам, а также определить объем передачи данных и скорость. При этом новое регулирование потребует изменений на уровне федерального закона, а механизм возмещения расходов и потерь операторов — на уровне Бюджетного кодекса.

Опрошенные операторы утверждают, что смогут приступить к предоставлению бесплатного доступа к сайтам только после принятия и вступления в силу изменений в законодательство, хотя ранее некоторые компании заявляли, что готовы обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти с 1 марта.

Теперь Минкомсвязь рассчитывает до 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам. Затраты операторов Минкомсвязь оценивает в 5,7 млрд руб. ежегодно, исходя из того, что ежемесячно к сайтам органов власти и порталу госуслуг обращаются 65% пользователей, а доля такого трафика составляет менее 1% от общего. Сами же сотовые операторы и интернет-компании ранее оценили потери от предоставления подобных услуг в 150 млрд руб. в год, а долю трафика от указанных сервисов — в 15%.

Ранее сообщалось, что сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов. Этот список не будет ограничен только госсайтами, уверены в Минкомсвязи.