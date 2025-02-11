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11.02.2025 в 12:23

IT-бизнес обеспокоен поправками о доступе силовиков к персональным данным

Крупные игроки считают, что предложенный механизм создает риски информационной безопасности

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Крупные IT-компании, включая «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «МегаФон», выразили обеспокоенность поправками к законодательству, которые предусматривают возможность доступа представителей правоохранительных органов к коммерческим базам персональных данных. Ассоциация больших данных (АБД) направила письмо в Госдуму с предложением уточнить предполагаемый порядок работы с такими данными, пишет «Коммерсантъ».

В частности, в обращении главы АБД Анны Серебрянниковой к главе комитета ГД по информационной политике Сергею Боярскому предлагается редактировать информацию не напрямую, а через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации в «Госуслугах»). После чего информация будет автоматически обновляться в базах данных банков, операторов связи и цифровых платформ.

По мнению представителей бизнеса, инициатива важна, но прямое редактирование информации силовыми ведомствами может привести к утечкам, сбоям в работе IT-инфраструктуры и правовым коллизиям.

В Госдуме подчеркнули, что речь идет лишь о доступе к данным отдельных категорий граждан, таких как сотрудники правоохранительных органов, судьи и лица, находящиеся под их защитой. Однако эксперты указывают, что действующая редакция поправок не исключает бесконтрольного вмешательства в базы данных банков, операторов связи и цифровых платформ. Это может создать угрозу как для самих пользователей, так и для компаний, которые понесут финансовые и репутационные риски в случае ошибок или утечек.

В конце 2024 года в России был принят закон, ужесточающий ответственность за нарушения в обработке персональных данных. Так, за повторную утечку размер штрафа составит до 3% оборота компании за год, но не менее 25 млн руб. и не более 500 млн руб.

Персональные данные кибербезопасность IT-бизнес
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