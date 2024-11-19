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19.11.2024 в 14:51

«Яндекс Путешествия» и «Кинопоиск» проведут по Петербургу Достоевского

Компании подготовили программу для самостоятельной поездки туристов в Северную столицу

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Сервис бронирования гостиниц «Яндекс Путешествия» совместно с онлайн-кинотеатром «Кинопоиск» и сервисом бронирования экскурсий Tripster создали специальную историко-культурную программу, приуроченную к выходу сериала «Преступление и наказание» и дню рождения писателя Фёдора Достоевского. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Программа будет проходить с 19 ноября по 19 декабря включительно. Она даёт возможность побывать на тематической экскурсии, выбрать маршрут для самостоятельной прогулки по знаковым местам произведения и посмотреть подборку отелей, которые можно забронировать на платформе «Яндекс Путешествия».

На выбор 13 авторских экскурсий, от индивидуальных до групповых, которые подготовлены гидами сервиса Tripster, специализирующимися на творчестве Достоевского. Пользователи «Яндекс Путешествий» смогут побывать на экскурсиях бесплатно.

Для тех, кто хочет один пройтись по знаковым местам Петербурга и увидеть город таким, каким видели его писатель и Родион Раскольников, подготовили специальный трёхчасовой маршрут.

Также «Яндекс Путешествия» сделали подборку атмосферных отелей, которые связаны с местами романа «Преступление и наказание» и жизнью Достоевского. Например, гости смогут остановиться в отеле, который располагается в доме, где жил писатель.

Санкт-Петербург Кинопоиск Яндекс.Путешествия Фёдор Достоевский Tripster
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