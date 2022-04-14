Доставка еды через сервисы уменьшилась в марте на 13%

Рестораторы в марте зафиксировали сокращение спроса на покупку блюд через сервисы доставки. Так, количество заказов еды там снизилось на 13% год к году. Относительно февраля спрос сократился на 12−14%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Tinkoff Data.

В сети «Рыбная мануфактура» говорят о сокращении числа заказов через сервисы в марте на 27% к февралю. Снижение спроса подтверждает и представитель сети «Андерсон», связывая это с ростом цен среди всех участников рынка общепита и более обдуманных трат потребителей. В «Чайхоне № 1» также подтвердили тренд, объясняя его сезонностью и снятием ограничений на посещение ресторанов, действовавших на протяжении почти двух лет из-за COVID-19.

При этом по итогам марта средний чек вырос на 3%, до 943 руб. Участники рынка связывают это с ростом цен. Кроме того, у некоторых точек позиции в меню в сервисах доставки стали заметно дороже, чем в меню в стационарных заведениях. Совладелец «Раковой № 1» Евгений Ничипирук отметил, что повышение стоимости в доставке — способ компенсации комиссии сервисов, которая доходит до 35%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что бизнес сервисов доставки еды убыточен, а в условиях кризиса операторам приходится оптимизировать все процессы: сервисные сборы и стоимость доставки, перекладывать промоакции на своих партнеров. Он прогнозирует и дальнейшее снижение популярности сервисов. При этом рестораторы будут стараться развивать свою доставку.