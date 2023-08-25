Reuters: власти РФ заставляют зарубежные компании продавать активы в стране с допскидками

Российские власти требуют от компаний, уходящих из России, дополнительные скидки при продаже активов в стране, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, «осведомлённых в этом вопросе».

По данным собеседников, из-за этого компании сталкиваются с большим ростом затрат. Убытки организаций из-за списаний и упущенной выгоды превысили $80 млрд, подсчитали в Reuters на основании информации из финансовых отчётов. В числе компаний, ведущих переговоры о продаже российских активов, Veon, «Яндекс» и итальянский банк Intesa Sanpaolo, указывает агентство.

По действующим в РФ правилам, продажа российских активов компаний, принадлежащих лицам из «недружественных» стран, должна быть одобрена подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям. При этом актив должен продаваться с дисконтом до 50% от стоимости, определённой в ходе независимой оценки.

Компания также должна заплатить в бюджет «добровольный» взнос. Он составляет не менее 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и 10% от рыночной стоимости, если дисконт составил более 90%. Как правило, взнос выплачивает покупатель активов.

Как заявили источники Reuters, некоторые зарубежные компании сталкиваются с требованием дополнительных скидок при продаже активов, и только после этого они получают «зелёный свет» от правительства.

Один из собеседников знает, что комиссия «разворачивает» некоторые сделки, объясняя решение оценкой стоимости: она должна быть на 20−30% ниже. Другой источник агентства рассказал, что особенно «рискуют быть отклонёнными» сделки, размер которых превышает $100 млн. Это останавливает продажу и заставляет компании искать альтернативные варианты, добавил он.

Ранее о завершении сделки по продаже активов в России за €1 объявила нидерландская Heineken. Она продала российский бизнес группе «Арнест». Новый владелец обязуется погасить внутригрупповую задолженность активов перед Heineken в размере около €100 млн. При этом нидерландская компания признала, что сделка повлечёт за собой убыток в размере €300 млн.