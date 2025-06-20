DOPECOST III. Школьные травмы лечились танцами до утра

30 мая в «Профсоюзе» прошел третий DOPECOST — вечеринка с вайбом выпускного собрала тысячу креативщиков, бренд-менеджеров, тусовщиков и бывших отличников. На одну ночь превратили «Профсоюз» в школьный коридор, где дежурные не разрешали бегать, учителя плакали, а выпускники отрывались на танцполе.

Дресс-код — платья, фраки, выпускные ленты, лак на волосах и слезы. На входе гостей встречала Алиса-директриса от «Яндекса», которая с помощью Live-режима проверяла образы гостей и дарила подписки «Алису Про» за лучшие аутфиты. Рядом расположился уголок завуча от «Много Лосося», где вручали набор для свежего утра, чтобы не повторять школьных ошибок.

Дальше по коридору фигурки из шариков, доска почета и фотозона от Media Instinct Group — все, что окунет в вайбы школьного выпускного. За атмосферу пубертата отвечали дежурные из медиа «Пчела», которые вернули трендовые челки из 2010-х и набили татушки без страха получить по шее от родителей.

На дискотеке в актовом зале выступали звездные гости: ЛИNДА, LAVBLAST, DJ Shilin, Гена Лохтин, SGofina, САХАР и резиденты «Профсоюза».