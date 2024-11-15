Dopecost: вечеринка в стиле кантри в центре Москвы

Организаторы мероприятий KINEMOTOR и REDKEDS Creative Agency поделились с редакцией Sostav планами на креативную сельскую вечеринку, где гостей ждет атмосфера деревенского бала с конкурсом креативных идей, награждением «главного колхозника» и выступлениями ярких музыкальных исполнителей.
Dopecost — как петух в 6 утра, кричащий о новых правках по проекту. Как желание клиента найти иголку в стоге сена, когда ты уже лежишь с соломинкой во рту. И после каждой доп задачи проект все ближе к реальному колхозу. Но это уже не решить экстрапрайсом, остается только заявить: колхоз — это тренд.
Мы объявляем профсоюз колхозников и устраиваем сельскую дискотеку в «Профсоюзе» 5 декабря. На одной площадке соберутся все представители креативных индустрий, чьи идеи можно отправлять курам на смех.
Зарядимся атмосферой деревенского бала и проведем награждение конкурса креативных идей «Агрокультурно»: выясним — чьи идеи самые перспективные для нашего села и подарим козу главным колхозникам.
Наши звезды включат самые модные треки деревни:
- ЛАУД — уфимское трио, пропагандирующее умный дэнс. Охватили все музыкальные площадки, написали много фитов и создали свою тусовку «ТанецГолосЗвук».
- Cafard — инди-певец, покоряющий сердца треками о юности, теплых летних вечерах и ощущений счастья.
- САХАР — промо-группа молодых диджеев, набирающая обороты в московских клубах.
- MC POH — тот самый повзрослевший, но неизменно весёлый, школьник, автор хитов «Банька-парилка», «Весенний лес», «Ярость» и не только.
- «Розовый рап» — хип-хоп артистка выдающихся качеств, героиня Китай-города конца десятых.
- «Директор Всего» — это проект электронного музыканта Андрея Ли, который обращается к корпоративной культуре и иронизирует над ней.
Приходи и покажи всем, кто здесь король сельского танцпола. Лук собирай не с грядки, а на рынке. Дресс-код: фермерство, кантри.
Барное объединение ПРОФСОЮЗ — место отдыха и притяжение жителей и гостей города, которое расположилось в здании издательства «Молодая гвардия» на Сущевской улице в формате знаменитых венгерских «руинных баров».