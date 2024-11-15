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15.11.2024 в 13:30

Dopecost: вечеринка в стиле кантри в центре Москвы

Мероприятие пройдет 5 декабря в барном объединении ПРОФСОЮЗ

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КРАСНЫЕ КЕДЫ ООО | redkeds.com
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Организаторы мероприятий KINEMOTOR и REDKEDS Creative Agency поделились с редакцией Sostav планами на креативную сельскую вечеринку, где гостей ждет атмосфера деревенского бала с конкурсом креативных идей, награждением «главного колхозника» и выступлениями ярких музыкальных исполнителей.

Dopecost — как петух в 6 утра, кричащий о новых правках по проекту. Как желание клиента найти иголку в стоге сена, когда ты уже лежишь с соломинкой во рту. И после каждой доп задачи проект все ближе к реальному колхозу. Но это уже не решить экстрапрайсом, остается только заявить: колхоз — это тренд.

Мы объявляем профсоюз колхозников и устраиваем сельскую дискотеку в «Профсоюзе» 5 декабря. На одной площадке соберутся все представители креативных индустрий, чьи идеи можно отправлять курам на смех.

Зарядимся атмосферой деревенского бала и проведем награждение конкурса креативных идей «Агрокультурно»: выясним — чьи идеи самые перспективные для нашего села и подарим козу главным колхозникам.

Наши звезды включат самые модные треки деревни:

  • ЛАУД — уфимское трио, пропагандирующее умный дэнс. Охватили все музыкальные площадки, написали много фитов и создали свою тусовку «ТанецГолосЗвук».
  • Cafard — инди-певец, покоряющий сердца треками о юности, теплых летних вечерах и ощущений счастья.
  • САХАР — промо-группа молодых диджеев, набирающая обороты в московских клубах.
  • MC POH — тот самый повзрослевший, но неизменно весёлый, школьник, автор хитов «Банька-парилка», «Весенний лес», «Ярость» и не только.
  • «Розовый рап» — хип-хоп артистка выдающихся качеств, героиня Китай-города конца десятых.
  • «Директор Всего» — это проект электронного музыканта Андрея Ли, который обращается к корпоративной культуре и иронизирует над ней.

Приходи и покажи всем, кто здесь король сельского танцпола. Лук собирай не с грядки, а на рынке. Дресс-код: фермерство, кантри.

Барное объединение ПРОФСОЮЗ — место отдыха и притяжение жителей и гостей города, которое расположилось в здании издательства «Молодая гвардия» на Сущевской улице в формате знаменитых венгерских «руинных баров».

KINEMOTOR Production REDKEDS Creative Agency
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