«Домовенок Кузя» преодолел миллиардный рубеж в российском прокате

Семейная комедия «Домовенок Кузя» заработала 1 млрд руб. в отечественном прокате, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На 16:00 по московскому времени кассовые сборы картины составили 1 000 108 151 руб. В сумму включены предпродажи билетов на ближайшие дни.

«Домовенок Кузя» покорил знаковый рубеж в 1 млрд руб. на 37-й день проката. Таким образом, проект стал 33-й российской лентой, собравшей миллиард рублей в прокате, и четвертым «фильмом-миллиардником» за 2025 год, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».

Ранее свои миллиарды собрали картины «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист: Первый богатырь» и «Ёлки 11».

«Домовенок Кузя» вышел на большие экраны 19 декабря. Киносказка — адаптация произведений Татьяны Александровой и мультфильмов по их мотивам. Продюсерами картины стали братья Андреасян, главных героев — домовят Кузю и Нафаню — озвучили Сергей Бурунов и Гарик Харламов.