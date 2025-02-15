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15.02.2025 в 10:36

Domino's выпустила парфюм с ароматом пиццы Пеперони

Лицом новинки стал экс-бодибилдер Люк Дебоно

Domino’s представила ограниченную серию унисекс-парфюма Eau de Passion с ароматом пиццы Пеперони. В качестве лица нового аромата сеть пиццерий выбрала звезду британской телепрограммы «Женаты с первого взгляда» и бывшего бодибилдера Люка Дебоно.

Eau de Passion — первый опыт Domino’s в сфере парфюмерии. Композиция, сочетающая в себе пряные и древесные ноты, вдохновлена запахом свежеиспеченной фирменной пиццы Pepperoni Passion.

В честь выхода новинки сеть запустила видеоролик, в котором Люк Дебоно распыляет парфюм на свое тело, демонстрируя спортивную фигуру и уникальную бутылочку, выполненную в форме кусочка пиццы.

К сожалению, аромат будет доступен ограниченным тиражом только в Великобритании и Ирландии, но и там стать счастливыми обладателями парфюма будет не просто — флакончики духов объемом 30 мл разыграют на сайте Domino’s.

пицца Domino’s
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