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07.08.2019 в 16:05

Domino`s Pizza запасается продуктами впрок в ожидании жесткого «Брексита»

Компания опасается, что цены на импортную продукцию могут возрасти и не исключает их дефицит

Depositphotos

Британский филиал Domino`s Pizza потратил уже более $8,5 миллионов на закупку ингредиентов, которые, как он опасается, могут оказаться в дефиците, если страна всё-таки отделится от Европейского союза, сообщает New York Post.

Для своей пиццы Domino's использует муку и сыр производства Великобритании, однако томатный соус поступает из Португалии. Кроме того, многие начинки, такие как замороженная курица, тунец и ананасы, также импортируются.

«Возможность «Брексита» несет для нас риск срыва поставок сырья в Великобританию, возможна и волатильность иностранной валюты, что может повлиять на цену продуктов», — рассказали в Domino's Pizza, добавив, что компания уже принимает меры, чтобы сократить негативные последствия сбоев в цепи поставок.

Некоторые торговые эксперты утверждают, что «Брексит» приведёт к задержкам на границе и потенциальному повышению цен на продукты. Поэтому Domino's Pizza — не единственная компания, которая задумалась о последствиях. McDonald's, KFC и крупнейшие британские ритейлеры объединились для взаимной поддержки в случае сбоя, который может возникнуть в результате разрыва с Европейским союзом.

Domino’s Pizza Брексит
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