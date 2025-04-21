Интернет-пираты выбирают .ru: доменная зона лидирует по числу новых сайтов

Доменная зона .ru заняла первое место по количеству регистраций новых пиратских сайтов в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании F6. Так, на весну 2025 года доля .ru составила 22,8% от всех новых доменов, связанных с пиратским контентом. Для сравнения: доля международной зоны .com составляет 12,7%, а .online — 10,8%.

Эксперты в разговоре с «Ъ» отметили, что пираты отдают предпочтение .ru из-за низких цен и отсутствия сложных процедур при регистрации. Однако ресурсы, использующие сети доставки и кэширования контента (CDN), чаще размещаются на серверах в Нидерландах, США, Украине, Германии и Франции, что затрудняет их блокировку.

Аналитики F6 также проанализировали работу 1,4 тыс. пиратских сайтов и составили рейтинг наиболее популярных CDN среди администраторов нелегальных ресурсов. Лидирует в этом списке сеть Alloha, которую используют 61% сайтов. Второе место заняла Rewall с долей в 42%, третьей по распространенности стала Lumex (11%).

Ранее аналитики F.A.С.С.T подсчитали, что объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам 2024 года на 4% и составил 36,4 млн долларов. Также специалисты зафиксировали снижение трафика на такие ресурсы, при этом количество их доменов продолжает расти.