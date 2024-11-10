Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате достигла 79%

Рынок кинопроката в России обеспечен отечественными фильмами на 79%. Только за октябрь сборы российских фильмов превысили 29 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры РФ Ольги Любимовой. За месяц картины, произведенные в России, посмотрели 83 млн зрителей.

В январе-октябре объем рынка кинопроката в стране достиг 37,5 млрд руб., это на 15% выше сборов за аналогичный период прошлого года. По итогам 2023 года российские фильмы собрали в два раза больше, чем в позапрошлом году (28,1 млрд руб. против 12,3 млрд руб.), и почти в три раза — по отношению к 2021 году.

С начала 2024 года отметку в 1 млрд преодолел целый ряд российских картин, среди которых «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Три богатыря и пуп Земли».

При этом сборы российских фильмов за рубежом выросли год к году с 11,8 млн долларов до 15,3 млн долларов. Лидирующим рынком для российского контента остается Китай, где сборы составили 1,8 млн долларов. Большую часть доходов продолжает приносить анимация.