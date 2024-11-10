Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Doing Great Agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2024 в 10:30

Доля отечественных фильмов в российском кинопрокате достигла 79%

За месяц сборы произведенных в РФ картин превысили 29 млрд рублей

1

Рынок кинопроката в России обеспечен отечественными фильмами на 79%. Только за октябрь сборы российских фильмов превысили 29 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра культуры РФ Ольги Любимовой. За месяц картины, произведенные в России, посмотрели 83 млн зрителей.

В январе-октябре объем рынка кинопроката в стране достиг 37,5 млрд руб., это на 15% выше сборов за аналогичный период прошлого года. По итогам 2023 года российские фильмы собрали в два раза больше, чем в позапрошлом году (28,1 млрд руб. против 12,3 млрд руб.), и почти в три раза — по отношению к 2021 году.

С начала 2024 года отметку в 1 млрд преодолел целый ряд российских картин, среди которых «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Три богатыря и пуп Земли».

При этом сборы российских фильмов за рубежом выросли год к году с 11,8 млн долларов до 15,3 млн долларов. Лидирующим рынком для российского контента остается Китай, где сборы составили 1,8 млн долларов. Большую часть доходов продолжает приносить анимация.

фильм Кинопрокат
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.