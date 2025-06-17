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17.06.2025 в 10:05

Контрафакт идет на спад: на маркетплейсах стало меньше подделок

Продажи поддельной электроники на российских маркетплейсах снизились в среднем на 10%

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В 2024 году продажи контрафактной электроники на российских маркетплейсах сократились на 10%, однако их доля по-прежнему остается значительной — от 21% до 54% в зависимости от категории устройств. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании IQ Technology. Данные приводит «Коммерсантъ».

По сравнению с 2023 годом доля поддельных смартфонов снизилась с 31% до 23%, ноутбуков — с 30% до 21%, а наушников — с 69% до 54%. Эксперты связывают снижение с падением объемов продаж премиальных брендов, таких как Apple, Marshall и JBL, на которые приходится основная часть фальсификата.

В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что несмотря на общее сокращение, если рассматривать только устройства категории А-брендов, уровень контрафакта остался на прежнем уровне.

По данным «Яндекс Маркета», доля обращений по поводу подделок составляет 0,09% — это на 20% меньше, чем в 2023 году. Wildberries усилил контроль, требуя от продавцов указывать IMEI-коды для смартфонов. «Авито» блокирует подозрительные товары при подтверждении нарушений.

Ранее совладелец сети DNS Дмитрий Алексеев обвинил маркетплейсы Ozon и Wildberries в содействии распространению контрафактных iPhone. По его словам, устройства на этих площадках продаются на 20% дешевле, чем у официальных ретейлеров, что, как он утверждает, связано с их ввозом в обход таможенных процедур.

Электроника фальсификат
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