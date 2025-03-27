Каких результатов можно добиться при помощи корпоративного обучения

В 2024 году расходы российских компаний на образование сотрудников достигли 1,3% от ФОТ — следует из доклада Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. С каждым годом растут бюджеты на обучение сотрудников. Инвестиции в корпоративное образование значительно влияют на конкурентное преимущество компании. Однако сами сотрудники не всегда готовы брать на себя дополнительную нагрузку в виде обучения. О влиянии систем развития персонала на бизнес-показатели компаний, а также об их значении для личностного роста сотрудников Sostav рассказали методист корпоративного университета «Учусь» iConText Group Дарья Магазейщикова и директор университета Анна Тененбаум.

Инвестиции в бизнес

Развитие культуры обучения

Вкладывая ресурсы в образование персонала, компания формирует основы культуры обучения. Сотрудники, прошедшие курсы, могут передавать свой опыт коллегам и применять полученные знания на практике, увеличивая показатели производительности компании.

Организация может существенно сэкономить средства на повторный курс обучения по завершившимся темам. Ведь сотрудники первого потока будут внедрять новые решения в бизнес-процессы и стимулировать к обучению других.

В компании может быть сформировано целое комьюнити, объединяющее людей, заинтересованных в обучении и развитии.

Сокращение коэффициента текучести кадров

Корпоративное обучение способствует удержанию сотрудников, так как предоставляет им возможности для профессионального развития и роста внутри компании. Они чувствуют себя более вовлеченными и ценными, что снижает вероятность их ухода в поисках карьерного продвижения.

Проходя обучение внутри компании, сотрудник открывает пути для дальнейшего карьерного роста и может претендовать на более высокие должности.

Формирование кадрового резерва

Корпоративное обучение помогает выявить и подготовить талантливых специалистов внутри компании. Это позволяет создать сильный кадровый резерв, который может оперативно закрывать ключевые позиции в случае необходимости. Это особенно важно в условиях быстро меняющегося рынка.

Сотрудники, прошедшие внутреннее обучение, в дальнейшем могут стать лицами компании и транслировать корпоративные ценности на внешних мероприятиях. Это способствует развитию HR-бренда организации и привлечению сильных экспертов в команду.

Укрепление имиджа компании

Современные специалисты, особенно представители поколения Z, ценят возможность профессионального роста и развития. Компании, которые предлагают программы обучения, стажировки, тренинги и курсы, воспринимаются как прогрессивные и заботящиеся о своих сотрудниках. Это делает их более привлекательными в глазах талантливых кандидатов, которые ищут не просто работу, а место для долгосрочного развития карьеры.

Компании, инвестирующие в обучение сотрудников, часто попадают в пул лучших работодателей. Такие рейтинги и отзывы бывших и текущих сотрудников формируют положительный образ организации.

Образованность и высокая квалификация персонала влияет напрямую на качество продуктов и услуг, которые предлагает компания. Клиенты и партнеры замечают профессионализм сотрудников, что укрепляет доверие к бренду и содействует долгосрочным отношениям.

Снижение расходов на найм новых сотрудников

Сейчас, когда на рынке труда дефицит кадров, многие компании сталкиваются с удорожанием найма сотрудников. На привлечение экспертов с рынка уходит много ресурсов.

Корпоративное обучение может помочь решить вопрос с увеличением стоимости найма. Так как образовательные программы для сотрудников обойдутся компании дешевле, чем привлечение и адаптация новых кадров.

Вячеслав Золотарев, операционный директор iConText Group: Примерную стоимость найма можно посчитать так: Д (оплата доступов к базе резюме) + Р (размещение самих вакансий) + П (оплата программ) + Вм (время менеджера по персоналу) + Вр (время руководителя) + С (сопутствующие расходы). Данные расходы в большинстве случаев необходимы для найма каждого нового сотрудника. Стоимость программ обучения складывается из меньшего количества факторов: Вм (время менеджеров по обучению) + Вр (время руководителей обучающихся) + Вт (оплата работы тренеров) + С (сопутствующие расходы). Вышеупомянутые затраты нужно поделить на количество учащихся в программе. Оно может варьироваться от нескольких человек до нескольких десятков. Учитывая все остальные преимущества, которые получает компания, — расходы почти всегда окупаются в долгосрочной перспективе.

Инвестиции в себя

Эмоциональная стабильность

Обучение часто включает тренинги по эмоциональному интеллекту, коммуникациям и действиям в непредвиденных ситуациях. Эти навыки помогают сотрудникам лучше справляться с давлением, конфликтами и неопределенностью, что делает их более стрессоустойчивыми. Эмоциональная гибкость позволяет сохранять продуктивность даже в сложных условиях и находить баланс между работой и личной жизнью.

Например, наша программа «Клиентский опыт» содержит следующий блок тем: партнерство, ассертивность, манипуляции, эмоциональный интеллект, управление конфликтами. Все это будет полезно не только при решении рабочих вопросов, но и во множестве бытовых ситуаций, с которыми сотрудники сталкиваются каждый день.

Улучшение взаимодействия с коллегами и командная работа

Корпоративное обучение часто включает в себя работу в группах, что способствует укреплению взаимодействия между коллегами и улучшению командной работы. Работая в группах, сотрудники учатся слушать других, выстраивать уважительную коммуникацию и принимать различные позиции.

Обучение помогает сотрудникам лучше понимать роли друг друга и использовать сильные стороны каждого члена команды.

Так, в программе «Фасилитация» коллеги изучали метод сфокусированной беседы ОРИП.

ОРИП — это 4-уровневая модель человеческого поведения, которая учитывает то, как люди реагируют друг на друга и на свое окружение, как они учатся, принимают решения и чем руководствуются в действиях. Воронка вопросов по ОРИП помогает группе уйти с поверхности обсуждения в глубинные смыслы, изучить вопрос и принять обоснованное решение. Данный метод можно применять не только во время рабочих встреч, но и при обсуждении различных бытовых вопросов с членами семьи. Например, выбрать место для следующего совместного отпуска бывает непросто. Но если вы обладаете методом сфокусированной беседы, все участники обсуждения смогут выслушать друг друга, привести свои аргументы и принять совместное решение, не ругаясь при этом друг с другом.

Навыки командной работы можно отработать на хакатонах. Мы проводили один из них по матрице RACI для выстраивания процесса коллективной деятельности. Коллеги разрабатывали матрицу и определяли зоны ответственности каждого из участников.

Формирование устойчивости к изменениям

В наше нестабильное время очень важный навык — гибкость и устойчивость к изменениям.

Одним из ключевых позитивных эффектов корпоративного обучения является развитие гибкости в профессиональной сфере. После прохождения курса сотрудники становятся более подготовленными к изменениям и вызовам. Осваивая новые инструменты или методы работы, люди могут быстрее адаптироваться к изменениям в бизнес-процессах компании или в индустрии в целом.

В рамках программы «Развитие руководителей» отдельный блок был посвящен управлению изменениями. Сотрудники учились взаимодействовать со стейкхолдерами, готовиться к их внедрению в компании и умению сообщать о нововведениях своим подчиненным.

Осознание своих сильных сторон и зон роста

В процессе обучения сотрудники регулярно получают обратную связь от тренеров и коллег. Это помогает им лучше понять свои сильные стороны и области, которые требуют развития. Осознание своих возможностей и ограничений — важный шаг на пути к личностному росту.

Процесс обучения часто включает в себя элементы, направленные на развитие навыков самоорганизации, тайм-менеджмента и личной ответственности. ОНи помогают сотрудникам стать более продуктивными и сбалансированными во всех ипостасях.

Развитие лидерских качеств и управленческих навыков

Большинство программ корпоративного обучения направлено не только на улучшение профессиональных навыков, но и на развитие лидерских качеств. Сотрудники, стремящиеся к карьерному росту, особенно заинтересованы в таких программах.

Развитые лидерские качества и управленческие навыки — это необходимая база для должности руководителя. На подобной позиции важно работать над эмоциональным интеллектом, чтобы отслеживать состояние своих подчиненных и, при необходимости, предпринимать шаги для налаживания взаимодействия в команде и повышения эффективности работы коллег.

Мы проводим долгосрочные программы обучения для руководителей, включающие необходимые блоки для развития соответствующих навыков: работа с задачами, обратная связь, навыки влияния и убеждения, формирование и развитие команды и другие. Они могут быть полезны сотрудникам и в их личной жизни. Грамотное делегирование и обратная связь укрепляют семейные отношения и помогают минимизировать количество конфликтов дома.

Заключение

Корпоративное обучение — мощный инструмент, который приносит пользу как компании, так и ее сотрудникам. Для организации оно становится стратегическим ресурсом, способствующим:

сокращению текучести кадров;

развитию корпоративной культуры;

снижению затрат на найм;

формированию кадрового резерва;

укреплению имиджа на рынке.

Сотрудникам обучение открывает возможности для профессионального и личностного роста. Оно:

повышает эмоциональную стабильность;

формирует устойчивость к изменениям;

развивает коммуникативные, лидерские и управленческие качества;

способствует осознанию своих сильных сторон и зон роста.

В результате компания получает лояльных, мотивированных и высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного бизнеса. А персонал — возможность реализовать свой потенциал и достичь новых высот как в карьере, так и в личной жизни. Корпоративное обучение становится основой для взаимного роста и долгосрочного успеха.

Не стоит также забывать, что обученные сотрудники становятся более ценными на рынке труда. Другие компании, особенно прямые конкуренты, могут активно переманивать таких специалистов, предлагая им более высокие зарплаты, бонусы и карьерные перспективы. Это создает риск утечки конфиденциальной информации и ослабления конкурентных преимуществ. Чтобы избежать этого, нужно помнить об остальных важных аспектах работы с кадрами: достойный уровень оплаты труда, увлекательные проекты, социальный пакет, возможности карьерного роста, признание заслуг, развитая корпоративная культура и атмосфера.