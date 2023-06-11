В России резко сократилось использование банковских карт

Россияне в первом квартале 2023 года стали реже пользоваться банковскими картами, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Число карт, по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция, уменьшилось на 3%. При этом количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%.

Среди физических лиц число используемых карт сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических — на 269 тыс. (9,8%). Кроме того, объем операций с использованием карт — снятие наличных, оплата товаров, и прочее — сократился на 5 трлн рублей.

Подобное резкое снижение активности по банковским картам наблюдалось во втором квартале 2020 года, когда на фоне пандемии и ограничительных мер количество активных карт обвалилось на 4,67 млн (2,37%), а объем операций упал более чем на 1 трлн рублей (4,3%).

Причинами такой динамики стали ограничения и технические проблемы в использовании банковских карт, которые возникли в начале 2022 года. Россияне набирали много карт «про запас», в том числе платежных систем UnionPay и «Мир», после того, как Visa и Mastercard отказались от сотрудничества с подсанкционными российскими банками.