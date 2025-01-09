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09.01.2025 в 17:30

«Додо Пицца» запустила коллаборацию с «Черепашками-ниндзя» в Казахстане

Команда проекта обыграла ретрокоробку для «очень сырной пиццы» с изображением Нью-Йорка и стикеры с персонажами из сериала

Производством и логистикой занималось рекламно-производственное агентство Zeytz. Об этом Sostav рассказали представители агентства. Идея коллаборации нашла отражение в дизайне и рецептуре: «очень сырная пицца» поставляется в стильной ретрокоробке с изображением Нью-Йорка и его известных люков.

Дополнением к каждому заказу сети ресторанов стали стикеры с персонажами из сериала, оформленные в стиле комиксов.

Альберт Мухин, менеджер спецпроектов «Додо Пицца»:

По опыту первой коллаборации на казахском рынке с «Наруто» мы осознали, насколько людям важна ностальгия, поэтому мы выбрали «Черепашек-ниндзя». Эту франшизу знают 98% нашей аудитории: старые фанаты, выросшие на мультсериале, передали свою любовь к нему своим детям. Более того, по сюжету герои постоянно ели пиццу.

Стикеры с четырьмя видами дизайна изготовлены на самоклеющейся пленке, залиты смолой и упакованы в брендированный флоупак. Производством и логистикой занималось рекламно-производственное агентство Zeytz.

Елена Кузина, менеджер по работе с клиентами Zeytz:

Рады, что помогли «Додо» запустить вторую крупную коллабу с именитой франшизой на рынке Казахстана. Мы объединили силы менеджеров и производства и сдали крупный тираж за один месяц, чтобы наши партнеры из «Додо» были готовы запустить свою акцию как запланировали.

Спецпроект оказался непростым: различные рабочие процессы с лицензиаром, длительный производственный цикл и логистика между пятью странами. Несмотря на все это, запуск прошел успешно.

Додо Пицца zeytz
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