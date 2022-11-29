Дочь Бориса Александрова запустит производство сырков под прежним названием

Екатерина Александрова, дочь умершего в 2020 году основателя бренда «Б.Ю. Александров», откроет собственный молочный завод, который будет производить глазированные сырки под прежним названием. Запуск предприятия запланирован на первую половину 2023 года, сообщает Forbes.

Александрова купит существующий молочный завод. Он будет производить продукцию по технологиям, разработанным при жизни Бориса Александрова, говорит Екатерина. Однако «некоторые ингредиенты» будут изменены. Продукцию она планирует выводить в крупные продуктовые сети и рассчитывает, что с уже известным аудитории брендом сделать это будет несложно.

Владельцем основных товарных знаков «Б.Ю. Александров» и его суббрендов был сам Борис Александров. Но незадолго до своей смерти он передал их дочери. Она отсудила принадлежащие ей товарные знаки у «Ростагрокомплекс» — основного юрлица завода, выпускающего в том числе глазированные сырки.

В связи с этим «Ростагрокомплекс» провел ребрендинг, сменив название сырков на «А.Ростагрокомплекс». По словам Александровой, на сегодня суммарный размер её претензий к «Ростагрокомплексу» приблизился к 7 млрд рублей, и судебные разбирательства по этим искам будут продолжаться «в рамках закона».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что покупка завода обойдётся не менее, чем в 1 млрд рублей. При этом он сомневается, что возвращение продукции под брендом «Б.Ю. Александров» в сети будет простым — из-за текущей «жёсткой конкуренции» за место на полке.