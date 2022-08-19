Возьми кота: проект VK выпустил ска-панк клип в поддержку бездомных животных

Добро Mail.ru (входит в VK ) и благотворительный фонд «Ника» запустили совместную активацию — в рамках неё музыкальный исполнитель Копёнкин записал песню «Возьми кота». Премьера клипа приурочена ко Дню бездомных животных, который в этом году будет отмечаться 20 августа.

Как отметили Sostav креаторы проекта, «Возьми кота» — композиция в стиле ска-панк. По сюжету юмористического клипа, главный герой приходит в приют, где встречается глазами с кошкой. После этого она преследует его по улицам Москвы, в метро и даже в небе. В финале видео герой перестаёт сопротивляться судьбе и забирает питомца себе.

С помощью ролика авторы креатива решили мотивировать пользователей к поиску питомца и верного друга в приютах, а также призвать финансово поддерживать проверенные благотворительные фонды.

Клип был размещён в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Главной героиней ролика стала кошка Делика, подопечная НКО «Ника».

Ранее проект Добро Mail.ru представил активации ко Дню информирования об аутизме — вместе с российскими селебрити и «Клипами ВКонтакте» креаторы выпустили серию коротких роликов, в которых люди с аутизмом ответили на частые вопросы о своей жизни.