Дмитрий Котегов занял должность технического директора X5 Media

Дмитрий Котегов назначен техническим директором X5 Media . До этого он 12 лет занимался развитием рекламных технологий в VK и Mail.Ru Group, где возглавлял разработку продуктов «VK Рекламы» и рекламного кабинета myTarget.

В новой роли Дмитрий Котегов будет руководить разработкой и развитием рекламных технологий X5 Media, включая e-com и digital instore-инвентарь, медиаплатформу Food.ru и платформу для работы с инфлюенсерами Х5 Blogger.

Кроме того, Дмитрий займется обновлением стратегии X5 Media в сфере информационных технологий и безопасности, формированием планов развития IT, а также внедрением изменений для повышения эффективности бизнес-процессов.

Каролина Соколова, управляющий директор X5 Media: Мы продолжаем усиливать команду Х5 Media, привлекая топовых экспертов из крупнейших компаний, в том числе из сферы IT. Дмитрий Котегов обладает большим опытом в создании масштабных технологических продуктов. Его экспертиза усилит внутреннюю IT-компетенцию Х5 Media и наши позиции на рынке как технологичного партнера.

Х5 Group, в которую входит Х5 Media, занимает 10-е место в рейтинге «ТОП-30 крупнейших рекламодателей России», подготовленном Sostav. В 2024-м ретейлер потратил на продвижение 10,4 млрд руб.

