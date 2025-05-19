Дмитрий Кирсанов возглавил направление инфлюенс-маркетинга Rabbit & Carrot

Дмитрий Кирсанов назначен директором по инфлюенс-маркетингу коммуникационного агентства Rabbit & Carrot (входит в Rabbit Group). Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой должности Дмитрий будет курировать развитие команды, привлечение новых клиентов, внедрение ИИ-решений и продуктов.

Кроме того, эксперт будет отвечать за международное направление инфлюенс-маркетинга в агентстве. В компании отметили, что это новый бизнес-юнит. «Его команде предстоит работать с клиентами по всему миру, подстраиваясь под их часовые пояса и культурные особенности, но с четкими KPI и SLA, построенным по мировым стандартам», — уточнили в Rabbit & Carrot.

Ранее Дмитрий Кирсанов работал в должности руководителя отдела маркетинга влияния в СберМаркетинг . Там он занимался оптимизацией процессов внутри команды, улучшением взаимодействия с ключевыми заказчиками и обеспечением роста in-house-направления.

До «СберМаркетинга» Дмитрий работал в агентствах Isobar ( Okkam) и Affect. Эксперт имеет опыт взаимодействия с такими крупными клиентами, как МТС, Tele2, Авито , PepsiCo, Tetra Pak, Disney, Hasbro, Danone.

Дмитрий Кирсанов, директор по инфлюенс-маркетингу Rabbit & Carrot: Я рад присоединиться к команде, чьи ценности я полностью разделяю. Передо мной стоит амбициозная задача — в условиях стремительно меняющегося рынка и перегрузки аудитории контентом находить и реализовывать решения, которые выведут нас на лидирующие позиции. Ключевые направления для меня — внедрение ИИ в регулярную работу — от автоматизации подбора инфлюенсеров до глубокой аналитики результатов кампаний, а также масштабирование присутствия агентства на международных рынках.