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18+
19.05.2025 в 17:02

Дмитрий Кирсанов возглавил направление инфлюенс-маркетинга Rabbit & Carrot

До перехода в агентство эксперт работал в «СберМаркетинге»

Дмитрий Кирсанов

Дмитрий Кирсанов назначен директором по инфлюенс-маркетингу коммуникационного агентства Rabbit & Carrot (входит в Rabbit Group). Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой должности Дмитрий будет курировать развитие команды, привлечение новых клиентов, внедрение ИИ-решений и продуктов.

Кроме того, эксперт будет отвечать за международное направление инфлюенс-маркетинга в агентстве. В компании отметили, что это новый бизнес-юнит. «Его команде предстоит работать с клиентами по всему миру, подстраиваясь под их часовые пояса и культурные особенности, но с четкими KPI и SLA, построенным по мировым стандартам», — уточнили в Rabbit & Carrot.

Ранее Дмитрий Кирсанов работал в должности руководителя отдела маркетинга влияния в СберМаркетинг . Там он занимался оптимизацией процессов внутри команды, улучшением взаимодействия с ключевыми заказчиками и обеспечением роста in-house-направления.

До «СберМаркетинга» Дмитрий работал в агентствах Isobar ( Okkam) и Affect. Эксперт имеет опыт взаимодействия с такими крупными клиентами, как МТС, Tele2, Авито , PepsiCo, Tetra Pak, Disney, Hasbro, Danone.

Дмитрий Кирсанов, директор по инфлюенс-маркетингу Rabbit & Carrot:

Я рад присоединиться к команде, чьи ценности я полностью разделяю. Передо мной стоит амбициозная задача — в условиях стремительно меняющегося рынка и перегрузки аудитории контентом находить и реализовывать решения, которые выведут нас на лидирующие позиции.

Ключевые направления для меня — внедрение ИИ в регулярную работу — от автоматизации подбора инфлюенсеров до глубокой аналитики результатов кампаний, а также масштабирование присутствия агентства на международных рынках.

Лина Простова, CEO Rabbit & Carrot:

В условиях постоянной динамики рынка наша главная бизнес-задача — обеспечить устойчивый рост и максимальную эффективность всех процессов агентства. Для этого мы развиваем систему по двум принципам. Первый — это лаконичность. Мы убираем все лишнее, оставляя только те действия, которые приносят клиенту реальную ценность. Никакой «muda» — пустых звеньев, только выверенные процессы, где каждый шаг работает на результат. Второй — гибкость под любой запрос. Наш продуктовый цикл похож на конструктор: клиент может собрать из модулей ровно ту конфигурацию услуг, которая ему нужна.

Rabbit&Carrot СберМаркетинг Кадры2025 Дмитрий Кирсанов
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