Михаил Штырев, Feedback: «Для них важны не обещания, а опыт»

Молодежь — это не только будущее рынка труда, но и зеркало его трансформации. Представления зумеров о карьере сегодня — вызов для рынка: их стремление к финансовой стабильности сочетается с желанием заниматься любимым делом, а планы на будущее строятся максимум на два-три года вперед. Это поколение не готово идти на компромиссы в карьере ради абстрактной перспективы — они хотят видеть смысл в работе здесь и сейчас, чувствовать участие, гибкость, экологичность процессов. Опрос Feedback, проведенный среди двух тыс. респондентов в возрасте от 14 до 20 лет, показал, что сегодняшние школьники, студенты и молодые специалисты знают, чего хотят от жизни и какие планы строят. Они не боятся менять профессию, специальность и компанию, готовы пробовать новое и отказываться от неудобного, преображая таким образом философию занятости. Михаил Штырев, руководитель департамента социологии исследовательского центра Feedback, ссылаясь на исследование, рассказал Sostav о том, кем зумеры видят себя в карьерном плане.

Планы с прицелом на быстрый успех

Зумеры не верят в карьеру длиной в жизнь, но понимают, что им нужно здесь и сейчас. Большинство молодых людей не строят планы дальше трех лет: суммарно 50% участников опроса планируют на 1−3 года вперед, 23% — всего на один. Только 10% решаются заглянуть за горизонт ближайших пяти лет — это про адаптивность. В мире, где все может поменяться за один вечер, способность подстроиться становится важнее уверенности в завтрашнем дне.

При этом цели вполне конкретны и традиционны: 59% планируют получить высшее образование, 53% — начать карьеру, а каждый четвертый — создать семью. Самое желанное будущее через 10−15 лет — быть успешным профессионалом со стабильным доходом (35%). Стать семьянином всерьез планируют только 18%.

Зумеры все еще движутся по классическому маршруту «учеба — работа — самостоятельность», но делают это в собственном темпе и по своим правилам. Их главное отличие от предыдущих поколений — в подходе ко времени и риску: молодежь не боится пробовать, отказываться от неудобного и менять курс.

Современные молодые люди стремятся к успеху, но он у них не абстрактный — это четкая формула, в которой личные качества играют не меньшую роль, чем профессиональные. Для большинства представителей поколения Z главное — уметь общаться, оставаться надежным, мыслить критически и работать в команде. Коммуникативные навыки считают важнейшими 71% респондентов, общечеловеческие качества (порядочность, надежность, дружелюбие) — 61%, аналитическое мышление — 60%. Технологические навыки вроде программирования и работы с данными оказались важными только для 46%. Творческие способности разместились на последней строчке рейтинга (36%).

Это говорит о смещении фокуса: работа перестает быть исключительно ремеслом или набором функций. Для молодого поколения она становится частью самоидентификации. Важно не просто выполнять задачи, а понимать их смысл, быть услышанным и ощущать ценность собственного вклада. Поэтому так высока значимость «мягких» навыков — они позволяют адаптироваться, взаимодействовать и выстраивать осмысленные профессиональные траектории.

Работа — не подвиг

Молодежь готова работать, строить карьеру, брать ответственность. Но при одном условии — если это не разрушает их изнутри. Для поколения, выросшего в эпоху глобальной турбулентности, работа — не подвиг, а часть общего баланса.

Международная нестабильность и конфликты входят в топ-3 ассоциации с современным положением страны (36%), и это накладывает отпечаток: слишком многое в жизни молодежи вызывает тревогу, чтобы еще и работа становилась источником давления. Зумеры бережно относятся к своим личным ресурсам, так как часто сталкиваются с нехваткой времени и денег. Однако на первом месте для них стоит стабильность и соответствие работы их личным ценностям.

Карьерные возможности в России

Вопреки распространенным стереотипам, большинство молодых россиян оценивают среду вокруг себя вполне позитивно. Суммарно 80% считают, что сегодня в России есть возможности для жизни, карьеры, отдыха и саморазвития. Это важный сигнал: молодежь не отказывается от страны, не дистанцируется от ее реальности, а, напротив, стремится встроиться в нее на своих условиях.

Что на самом деле важно

Несмотря на внешнюю прагматичность, молодежь остается глубоко ценностно ориентированной. Это поколение точно знает, за что ему стоит держаться. 93% опрошенных считают главной ценностью жизнь, 92% — справедливость, 91% — взаимопомощь и уважение. 90% говорят о значимости прав и свобод человека. Это не лозунги — это личные ориентиры, с которыми они входят в профессию, строят карьеру и взаимодействуют с окружающей средой.

При этом традиционно сильные для российского общества ценности вроде патриотизма (50%) или служения Отечеству (46%) не исчезли, но ощутимо уступают личностным и гуманистическим приоритетам. Молодежь по-прежнему способна на коллективное усилие, но только если в нем есть внутренний смысл и человечность. Для них важно быть в обществе, где труд воспринимается как путь к самореализации, а не как пожизненное обязательство.

Исследование также показало, что молодые россияне ожидают перемен в сферах образования, технологий и карьеры. Среди ключевых запросов: 50% считают важным обеспечить высокоскоростной интернет во всех регионах, 48% ожидают увеличения числа программ стажировок и практической подготовки для студентов.

Как зумеры изменят рынок труда

Понимание молодежи — это не дань моде, а практическая необходимость. Мы имеем дело с поколением, которое рано повзрослело и научилось адаптироваться в сложных обстоятельствах. Они не отрицают ценности труда, но по-новому расставляют приоритеты. Для них важны не обещания, а опыт; не стабильность как данность, а возможность повлиять на свое будущее. Если мы хотим, чтобы эти люди строили страну, бизнес, культуру, важно сначала услышать, как они сами хотят жить и работать.

Принятие и понимание новых ценностей зумеров не только поможет избежать ошибок в управлении, но и создаст пространство для их вклада в развитие общества. Рынок труда однозначно изменится, и бизнес должен к этому адаптироваться.