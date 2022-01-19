«Дизайнмастер» и Visiobox начнут улучшать сервисы программатической закупки

Базой для дальнейшего развития программатик-платформ может стать собственный продукт «Дизайнмастера» DRON, который обеспечивает работу более 350 рекламных поверхностей компании. Все игроки рынка, имеющие свой диджитал-инвентарь, будут иметь возможность использовать мощности сервиса и оптимально управлять эфиром. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе регионального оператора наружной рекламы.
Оценив существующие на рынке разработки в области программного обеспечения диджитал-экранов, в компании решили обратиться к платформе для управления рекламными сетями Visiobox с предложением о сотрудничестве.
Майя Папанова, директор по развитию продаж «Дизайнмастер»:
В условиях постоянного развития рынка необходимо совершенствовать программное обеспечение и функционал сервиса, предлагать партнерам передовые и вместе с тем понятные и удобные технологии. Лучше всего этим требованиям отвечает Visiobox, так как является универсальным и надежным для большинства экранов.
По мнению генерального директора компании Visiobox Михаила Андрияшина совместные усилия направлены на создание конкурентноспособного продукта, отвечающего всем технологическим требованиям современного рынка диджитал-рекламы.
Михаил Андрияшин, генеральный директор Visiobox:
Сервис DRON уже зарекомендовал себя как надежный и технологичный продукт, востребованный операторами. Мы рады сотрудничать со специалистами «Дизайнмастера» и объединяем сильные стороны для развития инновационных решений.
Как отмечают представители оператора, современное развитие наружной рекламы в направлении диджитал-экранов приводит к формированию новых рекламных продуктов и росту требований к сервисам, обеспечивающих их бесперебойную работу. По их словам, в этом заключается мотивация для постоянного совершенствования программного обеспечения.