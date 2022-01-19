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18+
19.01.2022 в 17:15

«Дизайнмастер» и Visiobox начнут улучшать сервисы программатической закупки

Компании подписали соглашение о разработке программного обеспечения

Базой для дальнейшего развития программатик-платформ может стать собственный продукт «Дизайнмастера» DRON, который обеспечивает работу более 350 рекламных поверхностей компании. Все игроки рынка, имеющие свой диджитал-инвентарь, будут иметь возможность использовать мощности сервиса и оптимально управлять эфиром. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе регионального оператора наружной рекламы.

Оценив существующие на рынке разработки в области программного обеспечения диджитал-экранов, в компании решили обратиться к платформе для управления рекламными сетями Visiobox с предложением о сотрудничестве.

Майя Папанова, директор по развитию продаж «Дизайнмастер»:

В условиях постоянного развития рынка необходимо совершенствовать программное обеспечение и функционал сервиса, предлагать партнерам передовые и вместе с тем понятные и удобные технологии. Лучше всего этим требованиям отвечает Visiobox, так как является универсальным и надежным для большинства экранов.

По мнению генерального директора компании Visiobox Михаила Андрияшина совместные усилия направлены на создание конкурентноспособного продукта, отвечающего всем технологическим требованиям современного рынка диджитал-рекламы.

Михаил Андрияшин, генеральный директор Visiobox:

Сервис DRON уже зарекомендовал себя как надежный и технологичный продукт, востребованный операторами. Мы рады сотрудничать со специалистами «Дизайнмастера» и объединяем сильные стороны для развития инновационных решений.

Как отмечают представители оператора, современное развитие наружной рекламы в направлении диджитал-экранов приводит к формированию новых рекламных продуктов и росту требований к сервисам, обеспечивающих их бесперебойную работу. По их словам, в этом заключается мотивация для постоянного совершенствования программного обеспечения.

программатик дрон Дизайнмастер Visiobox
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