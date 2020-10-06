«Дизайнмастер» обновил дизайн и представил новую концепцию – «Реклама. Город. Человек»

В 2020 году «Дизайнмастеру» исполнилось 25 лет. Все эти годы компания принимала активное участие в формировании и развитии современного рынка наружной рекламы на улицах крупнейших российских городов. Технологии и инструменты, которые сегодня продвигает «Дизайнмастер», потребовали нового облика. В юбилейном году компания представила новый дизайн и концепцию — «Реклама. Город. Человек».

Реклама

Наружная реклама формирует облик города. Реклама на улицах все чаще становится цифровой — мгновенно меняются изображения, появились точные данные об аудитории горожан, контактирующей с рекламой.

Александр Суедов, коммерческий директор компании «Дизайнмастер»: Digital-формат и новые технологии сделали наружную рекламу доступнее. Технологии экономят время и средства клиентов, Wi-Fi-данные отвечают на главный вопрос: как измерить эффективность наружной рекламы.

Город

Наружная реклама — неотъемлемая часть городской инфраструктуры, через которую осуществляется эффективная коммуникация между жителями города и организациями, активно реализующими социальные и бизнес-проекты для горожан.

Цель «Дизайнмастер» — создать такую коммуникационную среду, чтобы в город постоянно приходили новые проекты и инвестиции. Чтобы те, кто реализует здесь свои проекты, могли использовать созданную инфраструктуру для их продвижения.

Человек

Город — это его жители. Для «Дизайнмастер» наружная реклама — это не только витрина брендов. Реклама должна быть ценной для всех жителей, поэтому на своих экранах компания выделила блок сюжетов «Больше, чем реклама». Это социальный контент — новости, погода, пробки, формирование безопасной городской среды и т. п.

Сегодня «Дизайнмастер» предлагает инструменты измерения эффективности коммуникации с горожанами, сравнимые с онлайном — частота контактов, охват за период, портрет аудитории, ретаргетинг в интернете, конверсия в доходимость до точки продажи, подробный отчет о состоявшихся контактах по итогам рекламной кампании.

Для организации удаленной работы с видеоэкранами создана онлайн-платформа DRON (Digital Realtime Out-of-home Network). Она позволяет запускать рекламные кампании для заказчиков, управлять размещением, закупать эфир для рекламы на RTB-аукционах по модели, близкой к закупке инвентаря в интернет-канале.

«Дизайнмастер» постоянно развивает новые возможности и продукты в наружной рекламе, чтобы цифровые экраны стали перспективным каналом привлечения аудитории и повышения продаж клиентов, а реклама на городских улицах прочно ассоциировались у рекламодателей с широким охватом городского населения и высокой эффективностью.