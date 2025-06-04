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18+
04.06.2025 в 18:05

Disney продолжает масштабную волну сокращений

Мера стала частью реструктуризации компании, начавшейся в 2023 году

Корпорация The Walt Disney Company начала очередной этап масштабных сокращений, в ходе которого работу потеряют несколько сотен сотрудников по всему миру. Это уже четвертая по счету волна за последние десять месяцев. Увольнения затрагивают различные подразделения, включая кино- и телемаркетинг, телевизионную рекламу, кастинг и корпоративные финансовые службы.

Сокращения — часть долгосрочной инициативы по оптимизации затрат, объявленной в начале 2023 года. В рамках этой программы Disney планирует сэкономить порядка 7,5 млрд долларов. С момента запуска инициативы штат компании уже уменьшился более чем на 7000 сотрудников. В текущей волне ключевые позиции в отделах развития и рекламы попадут под удар, хотя полное закрытие департаментов не планируется.

При этом решение о сокращении штата последовало вскоре после публикации сильных результатов за второй квартал 2025 года. Выручка от тематических парков показала стабильный рост, а стриминговые сервисы Disney привлекли более 1 млн новых подписчиков. Среди кассовых успехов — ремейк «Лило и Стич», собравший почти 619 млн долларов по всему миру.

Несмотря на положительные финансовые показатели, Disney сталкивается с системными вызовами. Главный из них — ускоренное отток аудитории от традиционного кабельного телевидения, который продолжает негативно сказываться на доходах медийного сегмента. За последний год компания закрыла студию ABC Signature, сократила операционные мощности в своих развлекательных сетях и объединила команды сценаристов под брендом 20th Television. Аналитики считают, что корпорация будет и дальше балансировать между инвестициями в контент и необходимостью ужесточения контроля над расходами.

Кадры Реструктуризация Disney сокращение штата
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